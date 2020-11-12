Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В данный момент мы знаем, что первыми видеокартами AMD нового поколения станут Radeon RX 6800 и RX 6800 ХТ. Производитель осторожно говорит о выпуске более мощной RX 6900 ХТ, которая должна получить стоимость 999 долларов и производительность более дорогой GeForce RTX 3090 за 1 500 долларов. Кажется, в недрах красной компании готовится ещё более крутой графический чип, который призван положить на лопатки все текущие и даже будущие разработки NVIDIA.

реклама

Когда компания AMD хочет подчеркнуть высокую производительность видеокарты, она даёт ей имя, оканчивающееся на «х900» или «хх90». Но бывает и так, что заявленной мощи оказывается недостаточно, ведь конкуренты напирают со всех флангов. Именно тогда появляются настоящие игровые монстры с огромной производительностью и высоким потреблением энергии. Сегодня один из партнёров AMD – Sapphire зарегистрировал новую высокопроизводительную видеокарту Radeon RX 6950 ХТ.

анонсы и реклама 17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке Куча разных 3080 в Регарде 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Нет никаких сведений о том, что это будет за карта, мало того, она просто может не появится в продаже, а Sapphire лицензирует все возможные позиции на будущее. Тем не менее в текущих условиях, когда красные вплотную приблизились по производительности к зелёным, выход подобного решения видится логичным.

реклама

Radeon RX 6950 ХТ может получить цену на уровне GeForce RTX 3090, но предложить гораздо большую производительность на доллар.