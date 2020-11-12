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Radeon RX 6800 ХТ может получить неэффективную трассировку лучей и не сможет обойти DLSS от NVIDIA

Настораживающая информация о трассировке лучей и многих других деталях от вице-президента AMD Эрика Бергмана
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Несколько дней назад на вопросы журналистов ответил вице-президент AMD Эрик Бергман. Он затронул важные для геймеров темы, пояснив позицию компании относительно трассировки лучей и аналога DLSS от NVIDIA. К сожалению, после интервью осталось множество нерешённых вопросов, но, как это обычно происходит, после ряда подобных откровений, мы становимся ближе к истине.

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По словам Эрика, при создании видеокарт следующего поколения, инженеры AMD ориентировались на разрешение 2К, поскольку именно оно сможет обеспечить лучший опыт для большинства геймеров. Однако это не значит, что Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 ХТ не будут поддерживать трассировку в 4К. На самом деле это заявления вступает в прямое противоречие со сказанными ранее словами о доступном 4К для всех, но пока об этом рано говорить, ведь впереди ещё Radeon RX 6900 ХТ, которая вполне может быть ориентирована на более высокое разрешение.

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Также в ходе беседы была затронута технология Super Resolution, являющаяся прямым аналогом DLSS от NVIDIA. Суть в том, что умный алгоритм способен значительно повысить производительность системы на базе видеокарт GeForce RTX, а значит в играх, обеспечивающих его полную поддержку, у NVIDIA будет огромное преимущество. 

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На этот счёт у AMD огромные планы. Привлекаются независимые разработчики, а главное – новый стандарт будет полностью открытым, что позволит использовать его широкому кругу программистов. Проблема только в том, что Эрик даже не готов назвать приблизительные сроки анонса подобной технологии, что грозит AMD техническим отставанием на довольно продолжительный срок. 

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