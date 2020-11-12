Графика 4K в Assassin's Creed Valhalla на PS 5 и Xbox X вызывает сомнения в честности 4K
Недавно мы уже видели тестирование новой игры Assassin's Creed: Valhalla, которая умудрилась загрузить даже самую мощную видеокарту GeForce RTX 3090. Как оказалось, при включении разрешения 4К с настройками графики ультра, вам не получить больше 56 кадров в секунду. Увы, все рассказы о мощности видеокарт нового поколения остались в прошлом, ведь это уже не первая такая игра. И здесь многие эксперты стали задаваться вопросом: как же приставки справляются с Assassin's Creed: Valhalla в 4К?
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Ответ на этот вопрос оказался ожидаемым, но неприятным, ведь фактически нас обманывают, пусть и делают это элегантно, при помощи продвинутого алгоритма. Итак. Как выяснилось, консоли обрабатывают картинку в низком разрешении (точно в каком, неясно, ведь это может быть и 720р, и 1080р), а после масштабирует её при помощи специального ПО до разрешения 4К.
С одной стороны – конечное разрешение действительно 4К, но в связи с этим возникает много вопросов: есть ли отличия между нативным 4К и масштабированием до 4К? Сообщается, что обе приставки: PlayStation 5 и Xbox Series X используют этот принцип для игры Assassin's Creed: Valhalla. Точно неясно, будет ли это правило работать и дальше, или всё дело в первой версии прошивки.
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Кстати, эксперты уже выяснили, что максимальная настройка графики на Xbox Series X уступает настройкам графики Ультра на компьютере. Это значит, что уже сейчас игровые приставки не позволят своим владельцам раскрыть полный потенциал новых проектов.
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