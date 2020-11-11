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Долгое время казалось, что смартфоны Xiaomi серии Redmi Note попали под какое-то китайское проклятье. Всё дело в том, что ни Redmi Note 9 Pro, ни Redmi Note 8T, ни другие аппараты никак не могли получить новую прошивку MIUI 12 на базе Andrid 10. Аналитики и эксперты уже устали давать прогнозы на эту тему. Некоторые даже говорили, что ждать обновления раньше 2021 года не стоит.

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Стоит отметить, что, согласно первоначальным планам, прошивка должна была выйти ещё летом, после это сроки переносились неоднократно. В какой-то момент представители китайской компании даже заявили, что в октябре будет полностью окончена рассылка обновлений на все актуальные аппараты. Что же, на дворе середина ноября, и мы можем констатировать, что MIUI 12 начала появляться в России. Подтверждён выход для следующих девайсов:

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9S

Redmi Note 7

Redmi Note 8T

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Кроме того, ранее прошивку уже получали: Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 9. О выходе российского обновления для Redmi Note 8 известно мало. Сообщается, что оно будет доступно к концу месяца, но это не точно, ведь в конце сентября мы слышали точно такие же прогнозы.

Если вы ещё не начали получать новые прошивки, не стоит паниковать, ведь обновление идёт волнами, а значит может прилететь к вам на смартфон к концу этой недели.