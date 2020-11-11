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Новых процессоров AMD Ryzen 5000-й серии в магазинах уже нет, а значит рекомендовать что-либо не получится, а вот посмотреть, как всё это работает, вполне можно, ведь энтузиасты и любители тестов уже купили новые камушки и теперь готовы побаловать нас сравнительными материалами. Сегодня мы поговорим о противостоянии между старым 6-ядерным бойцом – Core i7 8700K и новеньким 6-ядерником Ryzen 5 5600X. Первый работал на тактовой частоте 5 ГГц, в то время как второй функционировал на максимальных для него 4.6 ГГц.

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Тестирование проводили ребята с Ютуб-канала TheSpyHood. В качестве видеокарты использовалась флагманская GeForce RTX 3080. В оригинальном материале доступны тесты в разрешении дисплея 1080р и 2К. Мы предлагаем вам ознакомиться только с результатами в 2К, поскольку для подобных комплектующих 1080р неактуален. Давайте вначале изучим диаграмму, а потом приступим к обсуждению.

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В последнее время от обладателей процессоров Intel мы всё чаще слышим, что красные только к концу 2020 года догнали производительность, которая была доступна ещё в 2017 году. Что же, если внимательно посмотреть на результаты теста, то сложно с ними не согласиться, ведь разница в 5 кадров в секунду незначительна и в большинстве случаев будет незаметна. Кроме того, нужно учитывать переменную операционной системы, настроек и многих других негативных факторов, которые могут и больше замедлить вашу систему на базе любого из процессоров.

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Если посмотреть в российскую розницу, то стоит констатировать, что Core i7 8700K стоит дороже 34 тысяч рублей. Официальная цена Ryzen 5 5600X заявлена на уровне 24 тысяч. Это значит, что при прямом сравнении AMD обходит Intel по всем фронтам. Вот только где найти Ryzen 5 5600X за 27 тысяч? Ясно, что пока будет сохраняться дефицит, говорить о выгодной покупке Ryzen 5 5600X не стоит. Однако в перспективе данный камень окажется гораздо интереснее.



