Radeon RX 6800 XT оказалась значительно медленнее GeForce RTX 3080 в тестировании Geekbench
Начало продаж видеокарт Radeon следующего поколения уже совсем близко. Это значит, что мы увидим всё больше любопытных результатов, демонстрирующих нам производительность новинок в различных дисциплинах. Презентация AMD наделала много шума, ведь по официальным заявлениям, Radeon RX 6800 XT практически во всех тестах обходит более дорогую GeForce RTX 3080. Мало того, иногда она даже приближается к GeForce RTX 3090, стоимость которой в два раза выше.
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Сегодня у нас любопытные результаты тестирование карточек Radeon RX 6800 и RX 6800 XT в Geekbench OpenCL. В качестве процессора использовался 10-ядерный Core i9-10900K. Результаты можно посмотреть на изображении ниже, а также в виде удобной таблицы:
- Radeon RX 6800: от 347 137 до 392 643 баллов
- GeForce RTX 3070: 361 042 балла
- Radeon RX 6800 XT: от 407 387 и 413 121 баллов
- GeForce RTX 3080: 470 743 балл
Как видите, Radeon RX 6800 оказалась быстрее своего прямого конкурента, а вот Radeon RX 6800 XТ существенно уступила флагману от NVIDIA. Что любопытно, в конце приводятся данные о результатах работы видеокарты Radeon RX 6800 XT на новом процессоре Ryzen 9 5950X. Как сообщается, это позволило поднять итоговый балл до 456 837. Это значит, что теперь владельцы сверхмощных видеокарт могут рассчитывать на дополнительный буст за счёт процессоров от AMD. Тем не менее, в данном тестировании впереди оказалась GeForce RTX 3080.
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