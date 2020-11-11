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Названы сроки выхода и характеристики GeForce RTX 3080 Ti – январь 2021 по цене Radeon RX 6900 XT

Самая полная информация о видеокарте GeForce RTX 3080 Ti
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Слухи о выходе усиленной версии GeForce RTX 3080 ходили ещё до официального анонса этой карты. Стоит отметить, что игровое сообщество было слегка разочаровано, когда флагман получил всего 10 Гб видеопамяти. Инсайдеры сообщали, что в будущем NVIDIA планирует порадовать геймеров GeForce RTX 3080 Ti, но у нас не было ни точных сроков, ни примерных характеристик новинки. 

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Сегодня появились сведения о том, что выход GeForce RTX 3080 Ti ожидается в январе 2021 года. Карта получит графический чип GA102-250-KD-A1, оснащённый 10 496 ядрами CUDA. Указывается, что в качестве памяти будут использоваться 20 Гб GDDR6X, но точная скорость пока неизвестна. Скорее всего NVIDIA предпочтёт ограничиться 19 Гбит/с на 320-битном интерфейсе. 

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Исходя из этого, производительность новой видеокарты будет располагаться где-то между RTX 3080 и RTX 3090. Насколько щедрой будет NVIDIA, неясно, ведь мы пока не имеем представления о других характеристиках RTX 3080 Ti. Инсайдеры также сообщают, что номер платы полностью соответствует RTX 3080, что указывает на незначительные отличия между моделями. 

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Кроме того, было объявлено, что чип GA102-250-KD-A1 уже засветился в дорожной карте NVIDIA. Предположительно, выход GeForce RTX 3080 Ti направлен на сдерживание Radeon RX 6900 XT. Это значит, что цена карты от NVIDIA может оказаться немаленькой, перешагнув или приблизившись в отметке 1 000 долларов.

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