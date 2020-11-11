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Во второй половине ноября в продажу поступят видеокарты AMD на базе новой архитектуры RDNA 2. Если ориентироваться на тесты, которые предоставила сама AMD, то даже модель Radeon RX 6800 ХТ за чуть менее 600 долларов часто обходит флагманскую GeForce RTX 3080. При этом, самая быстрая Radeon RX 6900 ХТ оказалась быстрее GeForce RTX 3090. Здесь самое время указать, что разница в цене между моделями составляет 500 долларов в пользу RX 6900 ХТ.

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Как видите, новые видеокарты ещё не поступили в продажу, а ребята из AMD уже активно рассказывают о новой архитектуре RDNA 3. Важную тему поднял Рик Бергман – исполнительный вице-президент AMD. По его словам, ключевой особенностью новых видеокарт на базе RDNA 3 станет энергоэффективность. Предполагается, что благодаря переходу на более современный техпроцесс (5-нм) графические чипы увеличат производительность на ватт на 50%.

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Это значит, что AMD сможет предложить, как более мощные решения с сохранением текущего потребления, так и с текущей производительностью, но крайне экономные. Такой подход окажется крайне эффективен в ноутбуках, что позволит навязать конкуренцию NVIDIA и здесь.

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Кстати, именно с энергоэффективности начиналось противостояние с Intel. К чему всё привело, вы знаете отлично, ведь новые процессоры Ryzen 5000-й серии опережают конкурентов и в играх, и в рабочих задачах.