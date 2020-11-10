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Слухи о выходе следующей игры в серии Ведьмак ходят достаточно давно. Вначале руководство студии CD Projekt Red придерживалось по этому поводу жёсткой позиции. Якобы, третья часть была финальной и больше никаких планов на продолжение франшизы нет. Однако уже спустя пару лет риторика стала не такой однозначной. Появились интервью, в которых говорилось, что главной героиней может стать Цири, но точных дат никто не называл. Как оказалось, польская аналитическая компания имеет на этот счёт собственное мнение.

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На самом деле у ребят из Noble Security нет никакой реальной инофрмации, а всё сказанное ниже основано на их глубоких знаниях рынка и чутье, но противопоставить им пока нечего, ведь аналитики приводят вполне логичные доводы. Так, по их мнению, в 2022 году CD Projekt Red окончит работу над последним дополнением к Cyberpunk 2077, но ещё раньше часть команды начнёт разработку новой части The Witcher 4.

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Это значит, что следующая часть появится в 2025 году. Что любопытно, это далеко не всё, ведь в 2027 году выйдет либо пятая часть Ведьмака, либо многопользовательская ролевая игра во вселенной Ведьмака. Стоит учитывать, что это даже не слухи, а аналитика, поэтому отнеситесь к ней с определённым скепсисом.