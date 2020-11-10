UserBenchmark забрал победу у Ryzen 9 5950X – очередное поражение AMD вызвало негодование фанатов
В последнее время популярный ранее набор тестов UserBenchmark вызывает всё больше возмущений у владельцев процессоров AMD. Суть проблемы в том, что долгое время используемый алгоритм был неизменен, но с появлением быстрых процессоров Ryzen 3000-й серии был резко откорректирован таким образом, что несколько малозаметных преимуществ процессоров Intel автоматически давали им огромный перевес. Ситуация доходила до абсурда, когда по абсолютному большинству показателей красные вырывались в перёд, но победа присуждалась синим.
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После того как недавно на сайте UserBenchmark были опубликованы недавние тесты, говорить о последних остатках разума у создателя алгоритма не стоит. Так, в тесте участвовал 16-ядерный Ryzen 9 5950X, который абсолютно везде быстрее 10-ядерного Core i9-10900K. Результаты теста следующие:
- Ryzen 9 5950X – 188/901/2 943 балла по всем тестам
- Core i9-10900K – 183/878/1 990 баллов по всем тестам
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Вам кажется, что победил первый участник? Как бы не так, победа с перевесом в 2% за Intel. Ясно, что больше принимать в расчёт результаты UserBenchmark не стоит. Ну а руководство сайта окончательно потеряло уважение даже у фанатов Intel. А что наши читатели думают на эту тему?
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