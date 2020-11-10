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Сегодня тот самый день, когда в продажу поступили игровые приставки нового поколения от Microsoft. Производительная Xbox Series X продаётся по официальной цене 45 590 рублей, в то время как урезанная Xbox Series S оценена в щадящие 26 990 рублей. Стоит отметить, что Россия попала в список стран, где новые консоли уже можно купить без ожиданий и переплат. Но, в данном случае, нас интересуют некоторые другие подробности.

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Итак, представьте себе, что вы купили за 50 тысяч новую игровую приставку со вторым джойстиком, кроме этого выложили 60 долларов за игру Assassin's Creed Valhalla, пришли домой, подключили всё это к телевизору, как вдруг обнаруживаете какие-то непонятные визуальные артефакты. Вам это кажется странным, ведь у вас в руках самая мощная консоль на рынке. Не удивляйтесь, всё просто: вам нужно купить новый телевизор. Не верите? Тогда ступайте в оригинальный материал, где есть подробное описание данного явления.

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Главная проблема в том, что в вашем телевизоре нет Variable Refresh Rate (VRR). Это мудрёная функция, означающая переменную частоту обновления дисплея, которая призвана обеспечить непередаваемую плавность в современных играх. Что любопытно, если зайти на Ситилинк, то самый дешёвый телевизор с поддержкой VRR 120 Гц стоит 100 000 рублей. Сообщается, что на обычном телевизоре вы часто будите сталкиваться с разрывами и дёрганым изображением.