Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Microsoft рекомендует сегодня установить новое обновление Windows 10 – стабильность и быстродействие

Новое обновление полностью безопасно и устраняет ряд критических ошибок, приводящим к замедлению работы системы и зависаниям
[ ] для раздела Блоги
1
3070 MSI Ventus недорого в Ситилинке
RTX 3070 ASUS Strix - смотри ЦЕНУ
17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В обновлении Windows 10 за номером 2004 существует критическая проблема, в результате которой могут наблюдаться спонтанные зависания и замедление работы операционной системы. Важно указать, что обе ошибки задокументированы и были признаны самой Microsoft. По сведениям программистов, в сетевом драйвере TCP/IP возникал сбой, приводящий к неожиданным последствиям. 

реклама

Проблема носила массовый характер и исправлялась исключительно перезагрузкой системы, после чего могла не появляться неделю или месяц. Недавно Microsoft сообщила о выходе обновления за номером KB4580364, исправляющем все эти проблемы, что в значительной степени повышает стабильность работы компьютера. 

анонсы и реклама
Куча разных 3080 в Регарде
RTX 4000 в Ситилинке
3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве
RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке
Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Само обновление является обязательным, кроме того, его можно получить сегодня вместе с так называемым Windows 10 Patch Tuesday. Microsoft настоятельно рекомендует установить данный патч не только тем, у кого были найдены эти проблемы, но и всем остальным, поскольку ошибка может проявиться в любой момент.

реклама

По этой ссылке вы можете получить полную инструкцию, а также скачать обновление отдельно. Отметим, что накопительное обновление установить гораздо проще, но иногда этот способ приводит к ещё большим проблемам в ОС. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
3
Деньги вперед: главные игры ноября 2020 года
18
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500X в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
20
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490M-Plus
32
Сводное тестирование лучших игровых компьютеров в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
13
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
918
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: ноябрь 2020
15
Обзор и тестирование смартфона Philips Xenium S566
9
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn
16

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
5 ноября 2020 918
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: октябрь 2020
28 октября 2020 37
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
27 октября 2020 215
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
3 ноября 2020 43
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AS500
3 ноября 2020 80
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
29 октября 2020 147

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Производительность AMD Ryzen 5000 существенно увеличивается с 4 модулями памяти
311
Выясняем, стоит ли покупать Ryzen 5 5600X за 27 400 рублей – экономим 8 500 с Ryzen 5 3600 от B-mark
62
Новые процессоры Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X не заинтересовали покупателей Amazon
136
GTX 1060 - самая популярная видеокарта в мире, а геймеры не торопятся отказываться от 1080р - Steam
98
HUAWEI завершила жизненный цикл для десятков актуальных смартфонов 2018-2019-х годов – список
9
Radeon RX 6800 XT и GeForce RTX 3070 появились на совместном фото
14
Желание разглядеть кристалл AMD Zen 3 в микроскоп привело к его повреждению
44
Выясняем, когда придёт время сдавать GeForce GTX 1080 Ti на Авито – 6 флагманов NVIDIA в тесте SH
42
AMD Radeon RX 6800 в 1,5 раза быстрее GeForce RTX 3090 в майнинге
128
Redmi Note 7 и ещё 8 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 в России и мире
2
Видеокарта GeForce RTX 3090 не смогла вытянуть Assassin’s Creed: Valhalla в разрешении 4К@60fps
47
Выход процессоров AMD Ryzen может привести к банкротству крупной аналитической компании из Нью-Йорка
12
NVIDIA GeForce RTX 3050 получит 2304 ядра CUDA
21
В PlayStation 5 нельзя будет сохранять игры без покупки платной подписки за 3 500 рублей
28
Ryzen 5 5600X получил мощную систему авторазгона – до 250 МГц на одно ядро – 4.85 ГГц одним нажатием
44
Небольшое сравнение видеокарт AMD RX 6800 XT и NVIDIA RTX
27
Новое поколение консолей на 70% дешевле ПК с той же производительностью
89
Radeon RX 6800 может стать самой выгодной картой для майнеров – в 4 раза прибыльнее RTX 3090 на $
11
Хакеры взломали iPhone 11 Pro на iOS 14 за 10 секунд и получили 180 000 долларов
7
Microsoft купит несколько крупных японских студий – эксклюзивы для PlayStation 5 под вопросом
6

Популярные статьи

5 дешёвых мужских инструментов с AliExpress, которые стоит приобрести на распродаже 11.11
6
Новая реальность рынка CPU конца 2020 - выбор экономного геймера. Часть 1
105
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500X в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
20
Быстрый игровой компьютер для работы и игр – оптимальная сборка этой осени всего за 74 420 рублей
10
Деньги вперед: главные игры ноября 2020 года
18
Смарт-часы с АлиЭкспресс: 5 популярных моделей на любой кошелек
3
Необычные компьютерные мышки. Canon, Cherry, Elecom. Часть 2
3
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
3
Распродажа 11.11 в магазине ключей KeysOff – скидки до 55% и бесплатные лицензии на Windows 10
Профессия Data Scientist – карьерный рост и возможности

Сейчас обсуждают

Testnamev Nexus
11:31
Аналогично. Апгрейд раз в 10 лет, не чаще. Раньше i5 за 300$ даже и не мечтал, а теперь ryzen на 4 ядра урвал за 43$. Отдавать пол зарплаты на баловство это бред
AMD дала понять, что важнейшим для геймеров бенчмарком является Cinebench R20
ахахах
11:30
все карты давно трудятся.И ничё там негорело с такой пажаробезопасностью-просто нассали в уши
Пожар на фабрике MSI может навредить поставкам видеокарт GeForce RTX 3070/3080/3090
SmaSheR
11:30
Лолчто? Ты когда в последний раз софтовый рендеринг в играх видел?
AMD дала понять, что важнейшим для геймеров бенчмарком является Cinebench R20
Сергей Колесник
11:29
"Windows 10 – стабильность и быстродействие" ахахаха, это шутка такая? если стабильность понятие условно приемлемое, у меня не слетала сама винда, то про быстродействие это вообще не к 10ке
Microsoft рекомендует сегодня установить новое обновление Windows 10 – стабильность и быстродействие
Gunnar
11:26
Светскую беседу поддержать)
В России создадут передовые полимеры для перспективной электроники
Пузо
11:26
Какой сюр, в новостях про какую то облажавшуюся третьесортную контору беснуется демшиза с пеной на губах вереща про Путина...
Выход процессоров AMD Ryzen может привести к банкротству крупной аналитической компании из Нью-Йорка
Gunnar
11:25
Нажимаешь на ник автора вверху статьи и видишь всё его "творчество".
Апгрейд переферии и 15 дюймового ЭЛТ старичка Samsung syncmaster 755dfx
Miki_Sambrero
11:24
почему раньше игры весили 15-20гб сейчас 150, они не стали в10 раз красивее по графике, в 10раз лучше по физике да и контента, карт, миссий там одинаково.
Части игр для PlayStation 5 можно будет выбрасывать для экономии места
Testnamev Nexus
11:23
Раньше интел этим тестом пинали амд. Думали никто им не страшен, забили на апгрейд заводов, думали кормить юзеров 14нм десятилетиями только меняя сокеты и названия, да добавляя частоту и кеши по чуть...
AMD дала понять, что важнейшим для геймеров бенчмарком является Cinebench R20
ink
11:22
Зато цене может навредить xD
Пожар на фабрике MSI может навредить поставкам видеокарт GeForce RTX 3070/3080/3090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем