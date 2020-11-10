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В обновлении Windows 10 за номером 2004 существует критическая проблема, в результате которой могут наблюдаться спонтанные зависания и замедление работы операционной системы. Важно указать, что обе ошибки задокументированы и были признаны самой Microsoft. По сведениям программистов, в сетевом драйвере TCP/IP возникал сбой, приводящий к неожиданным последствиям.

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Проблема носила массовый характер и исправлялась исключительно перезагрузкой системы, после чего могла не появляться неделю или месяц. Недавно Microsoft сообщила о выходе обновления за номером KB4580364, исправляющем все эти проблемы, что в значительной степени повышает стабильность работы компьютера.

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Само обновление является обязательным, кроме того, его можно получить сегодня вместе с так называемым Windows 10 Patch Tuesday. Microsoft настоятельно рекомендует установить данный патч не только тем, у кого были найдены эти проблемы, но и всем остальным, поскольку ошибка может проявиться в любой момент.

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По этой ссылке вы можете получить полную инструкцию, а также скачать обновление отдельно. Отметим, что накопительное обновление установить гораздо проще, но иногда этот способ приводит к ещё большим проблемам в ОС.