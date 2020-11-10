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Через два года Intel может потерять лидерство на рынке – последствия выбора архитектуры big.LITTLE

Неверные решения Intel могут привести к полной потере рынка уже в 2022 году
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Уже известно, что процессоры Intel 12-го поколения под кодовым названием Alder Lake-S, получат необычную архитектуру big.LITTLE, которая сейчас доминирует на рынке мобильных процессоров. Поскольку сейчас даже нет тестов, никто не знает, насколько удачной будет данная технология, и сможет ли Intel вырваться вперёд благодаря инновациям. Собственное мнение на эту тему есть у Джо Макри, исполняющего обязанности технического директора по продуктам в AMD.

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По словам Джо, мы до сих пор не можем ответить на вопросы, нужно ли сейчас в настольном и серверном сегментах такая высокая энергоэффективность, которая будет достигнута столь высокими жертвами. Вполне возможно, что здесь больше маркетинговой составляющей, которая должна подчеркнуть, что Intel не просто выпускает кардинально новый продукт, но этот самый продукт знаменует целую веху в истории компании.

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Эксперты полагают, что за оставшиеся два года до релиза Intel должна убедить разработчиков ПО и игр начать уже завтра масштабную оптимизацию движков. Если этого не случится, то все инновации окажутся бесполезны, а архитектура провальной. При этом есть мнение, что разработчики не захотят ничего менять, ведь прямо сейчас все игры для консолей нового поколения будут оптимизированы под традиционную архитектуру благодаря использованию процессоров AMD. Но главная проблема в неготовности операционной системы. К примеру Джо Макри заявил, что его компания рассмотрит переход на big.LITTLE, но сделает это только тогда, когда Windows 10 сможет предложить реальную выгоду от использования новой архитектуры. 

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Также уточняется, что примерно через 2 года доли обеих компаний на рынке сравняются. Если решение Intel окажется провальным или недостаточно эффективным, уже скоро компания окажется в роли догоняющего, и мы получим зеркальную рыночную ситуацию. 

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