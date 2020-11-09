Radeon RX 6800 может стать самой выгодной картой для майнеров – в 4 раза прибыльнее RTX 3090 на $
Долгое время самой выгодной для майнинга видеокартой оставалась Radeon VII, которая позволяла получать в день 2.59 доллара. Отметим, что сейчас сумма могла измениться, ведь совсем недавно криптовалюты начали резко дорожать. Как бы там ни было, соперников у карты от AMD в майнинге не было, именно поэтому её невозможно было купить в магазинах ни по рекомендованной цене ни даже по немного завышенной.
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С выходом нового поколения от NVIDIA, на первое место вышла GeForce RTX 3090, позволяющая заработать немалые 3.46 доллара в сутки. Это неплохо, но малоэффективно учитывая её крайне высокую стоимость, ведь только для того, чтобы окупить вложения, нужно больше 430 дней. Но это с условием, что вы найдёте её по официальной цене, а не заплатите перекупщикам немалые 2 000 долларов.
Как сегодня стало известно, китайский энтузиаст протестировал модель Radeon RX 6800 в майнинге. По его словам, она оказалась на 50% эффективнее, что обеспечивает 5.19 долларов в сутки. Это значит, что, учитывая её официальную стоимость меньше 600 долларов, окупить такую карточку можно будет всего за 110 дней. Пожалуй, это самая лучшая карта для шахтёров за всю историю.
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Давайте считать. Если GeForce RTX 3090 нужно 430 дней, а Radeon RX 6800 на полную окупаемость всего 110 дней, то вторая выходит выгоднее в целых четыре раза. Будем надеться, что AMD придумает что-то для противодействия мамкиным фермерам-любителям.
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