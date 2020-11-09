Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В Нью-Йорке много аналитических агентств и все из них временами дают неверные прогнозы. С этим ничего не поделать, ведь предсказать изменчивость рынка просто нереально. Но бывает и так, что неверные прогнозы обходятся не только в миллиарды долларов потерь компаниям и инвесторам, но и к потере репутации для самих экспертов.

реклама

В 2015 году Kerrisdale Capital (KCI) – была одной из известных аналитических компаний в Нью-Йорке. Огромной популярностью она никогда не пользовалась, но и не страдала от недостатка клиентов. Почему ребята решили, что AMD к 2020 году разориться, неясно, но эта фраза стала популярной после того как появилась во всех новостных лентах и таблоидах 22 мая 2015 года.

анонсы и реклама Куча разных 3080 в Регарде RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Тогда ещё никто не знал о победном марше архитектуры Zen, о том, что красные способны на мощный рывок. По сути в 2015 году мало кто верил в столь скорую кончину AMD, предполагая, что Intel невыгодно остаться единственной компанией на рынке высокопроизводительных чипов. В итоге все споры сводились к тому, какую долю настольных процессоров красные получат в 2020 году.

Фиаско KCI стало настолько большим, что сейчас эта аналитическая компания обладает одной из самых низких репутаций в отрасли. Мало кто хочет идти за долгосрочным советом к специалистам, которые сказали своим клиентам продавать акции AMD, а сейчас эти самые акции бьют рекорды роста каждые несколько месяцев. Сообщается, что KCI балансирует на грани банкротства. Вполне возможно, что к 2021 году ребята окончательно закроются.