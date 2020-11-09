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Текущее поколение консолей стало для Microsoft настоящим провалом. Только спустя три года после начала продаж Xbox One смогла нормально стартовать, но до сих пор не перевалила за отметку в 50 миллионов проданных единиц, в то время как PlayStation 4 разошлась тиражом более 100 миллионов. В качестве главной причины подобного провала эксперты называют неверный маркетинг, но есть и более очевидные проблемы. Среди основных – полное отсутствие эксклюзивов. В последние годы их просто нет.

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Совсем недавно стало известно, что Microsoft решила заплатить длинным долларом за право получать новый игровой контент первой. Так, за 7.5 миллиарда вечнозелёных была куплена ZeniMax Media, которая знакома нашим читателям по бренду Bethesda. Серия Doom, Skyrim, Fallout 4 и другие легендарные игры стали ближе к покупателям Xbox. Руководство Microsoft не спешит говорить о том, когда все эти игры станут эксклюзивами для новой консоли Xbox Series X, но нет никаких сомнений, что это случится.

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Как оказалось, аппетит Microsoft не утолён. Совсем недавно компания провела тайные переговоры с десятками японских студий. Информация засекречена, а сами переговоры проводились за закрытыми дверями. Подробностей на этот счёт нет, но источник уверяет, что софтверный гигант готов купить всех обладателей крупных эксклюзивов для PlayStation 5.

Ясно, что деньги у Microsoft имеются. Прямо сейчас фанатам Sony переживать не стоит, но это не значит, что так будет всегда. Что любопытно, указывается, что Microsoft также интересуют студии, делающие эксклюзивный контент для Nintendo. Добро пожаловать, Марио и Зельда.