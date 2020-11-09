7 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 12 – Redmi Note 8T, Redmi Note 9 Pro и другие – ссылки
Несмотря на то, что сейчас уже 9 ноября, самые популярные среди покупателей смартфоны Xiaomi 2019 и 2020-х годов до сих пор не получили новую прошивку MIUI 12. На данный момент это 7 смартфонов серии Redmi Note различных поколений. Что любопытно, даже здесь не всё логично, ведь такие телефоны, как Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 9 уже имеют на руках финальную российскую версию обновления.
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Совсем недавно в сети появилась инсайдерская информация, согласно которой все перечисленные ниже аппараты получат MIUI 12 до конца ноября. Это очень долго, тем более, что в некоторых случаях речь может идти о глобальной версии, а нашим читателям придётся снова ждать. У большинства просто нет выбора, поскольку пользователи не обладают навыками прошивки телефонов, но некоторые вполне справятся с этой задачей.
Ниже вы можете найти таблицу, в которой можно скачать обновления для одно из смартфонов. Учтите, что это не всегда глобальная версия. Мы предлагаем нашим читателям обратиться в первоисточник. Там есть дополнительный выбор прошивок, мало того, там можно найти инструкцию и определиться, подходит ли данная сборка для вашего телефона.
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Название
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Ссылка
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Redmi Note 9 Pro
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Redmi Note 8
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Redmi Note 7
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Redmi Note 7S
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Redmi Note 7 Pro
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Redmi Note 9S
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Redmi Note 8T
Перед вами только стабильные прошивки. Важно понимать, что все они ещё не получили статус финальных и распространяются по открытым каналам для инсайдеров. Если вы не уверены в том, что сможете восстановить свой смартфон после его превращения в кирпич, лучше это дело не затевать.
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