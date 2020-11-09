Видеокарта GeForce RTX 3090 не смогла вытянуть Assassin’s Creed: Valhalla в разрешении 4К@60fps
В настоящий момент самой быстрой пользовательской игровой видеокартой является GeForce RTX 3090 производства NVIDIA. По некоторым сведениям, Radeon RX 6900 XT окажется мощнее, но пока это только слухи, да и данной видеокарты пока нет в продаже. Поэтому будем исходить из того, что можно купить, пусть и за очень большие деньги. Как вы помните, ребята из NVIDIA ещё пару месяцев назад уверяли, что RTX 3090 – это карта для энтузиастов, которые хотят попробовать гейминг в разрешении 8К.
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Якобы, она ещё долго будет обеспечивать вам стабильные 60 fps в разрешении 4К. А ведь многие из нас действительно в это поверили. Судя по всему, очень зря, ведь сегодня в сети появились результаты работы новой GeForce RTX 3090 в ещё не вышедшей игре Assassin’s Creed: Valhalla. Энтузиасты, которым удалось получить в руки обе составляющих, не стали ограничивать себя средними настройками, запустив игру в 4К на ультравысоких.
Как оказалось, среднее количество кадров при таких условиях составило всего 56 fps. Это близко к 60 fps, но ведь мы ждали, что новый флагман будет «тащить» новые игры не меньше чем на 100 fps. Что до минимальных значений, то в некоторых ситуациях проседания доходят до 40 кадров в секунду. И это GeForce RTX 3090.
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Отметим, что кроме Assassin’s Creed: Valhalla, вопросы есть и к Watchdogs: Legion. Особенно это актуально на консолях следующего поколения. Утверждается, что в некоторых моментах разрешение будет падать с 4К@60fps до 4К@30fps, мало того, сообщается, что на Xbox Series X разрешение сможет опускаться до 1440р (2К).
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