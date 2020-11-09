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Доводилось ли вам смотреть выступление руководства NVIDIA или AMD во время презентации нового поколения видеокарт? Это настоящая феерия. Цифры наваливаются на вас с такой силой, что просто сбивают с ног. Эксперты рассказывают, какой огромный рывок им удалось сделать, делятся сложными аспектами новых технологий, расхваливают архитектуру и рассказывают о действительно революционных изменениях. Происходят такие события раз в два года с завидной регулярностью. Особенно странно всё это слушать от представителей AMD, которые делают настолько гигантские прорывы, что всё время остаются позади предыдущего поколения NVIDIA.

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Расклад сил примерно понятен. Сегодня мы предлагаем вам взглянуть на производительность шести видеокарт. Здесь вам и две GeForce GTX 1080 Ti, которые запущены в режиме SLI, и одна мощная RTX 2080 Ti. Есть и король всех видеокарт – TITAN RTX, стоимость которого ещё месяц назад переваливала за 3 000 долларов. Не обошлось и без новых лидеров – RTX 3090 и RTX 3080. Давайте взглянем на цифры, а помогут нам в этом ребята из TheSpyHood, любезно проводящие подобные тесты на радость наших читателей. Задача простая: выяснить, наступило уже время сдавать старушку GeForce GTX 1080 Ti на барахолку, или ещё можно чуток подождать.

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Давайте к выводам. Если посчитать разницу между двумя GeForce GTX 1080 Ti и новой RTX 3090, то она в разных играх составляет 30-35% в пользу последней. TITAN RTX всё ещё неплох. Так, он чаще всего обходит RTX 3070, приближаясь к RTX 3080. Кстати, две GTX 1080 Ti оказались равны одной RTX 2080 Ti, а это значит, что, потратив на подобные карточки 1500 долларов в 2017 году, можно до сих пор спокойно наслаждаться медленно ползущим прогрессом.

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