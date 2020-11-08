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Xiaomi уже несколько месяцев ведёт активную разработку прошивки MIUI 12 на основе самой новой операционной системы Android 11. Судя по темпам, которые набрал китайский производитель, это дело личного престижа, ведь все крупные бренды наперегонки состязаются в том, кто быстрее обеспечит пользователям поддержку. Поговаривают, что это в значительной мере отразилось на создании прошивок для актуальных смартфонов Redmi Note восьмой и девятой версии на базе Android 10.

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Немалый негативный эффект обеспечил коронавирус, несколько раз существенно замедливший процесс, а иногда даже полностью его парализовавший. Но сегодня у нас, наконец, есть хорошие известия. Так, мы уже точно знаем названия всех смартфонов Xiaomi, которые получат Android 11 в 2020 году. Полный перечень со скриншотами ищите ниже, а пока давайте разберёмся, какие модели получат прошивку уже этой осенью, а кто останется сидеть без обновлений до весны.

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Первыми Android 11 получат владельцы серии Mi 10. Часть из этих телефонов уже получили несколько стабильных версий, а некоторые могут похвастать только китайской глобалкой.

Одновременно с этим стоит ожидать новую прошивку на два других телефона: Redmi K30 Pro и Mi CC 9 Pro. Это дорогие мощные устройства, которые отличаются отличным соотношением между ценой и производительностью.

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Также среди первых оказался популярный аппарат Redmi K30, в том числе и его версия с поддержкой интернета 5G. А вот все остальные либо находятся на этапе внутреннего тестирования, либо уже получили первые закрытые бета-версии. Все они уже попали в свободный доступ, но на эксперименты решаются немногие пользователи. Сообщается, что почти все аппараты получат стабильную бету до конца 2020 года. Большинство даже финальную стабилку.