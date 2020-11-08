Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Уже несколько дней наши читатели пытаются выяснить: стоит ли покупать новые процессоры Ryzen 5000-й серии. Приводятся аргументы и контраргументы, делаются прогнозы, а про взаимные оскорбления мы умалчиваем, куда же без этого, ведь каждый уверен в своей точке зрения. К концу третьего дня устали даже самые яростные фанаты. Это и к лучшему, ведь сегодня у нас немного статистики и простые выводы.

реклама

Сегодня подоспела статистика продаж новых процессоров на Amazon. Перед нами первые десять позиций. На первое место ворвался Ryzen 5 5600X. По словам представителей магазина, за два часа была раскуплена вся партия из нескольких тысяч единиц. Это привело к тому, что найти на американской площадке новинку уже невозможно, ну а точного количества проданных коробок у нас нет.

анонсы и реклама Куча разных 3080 в Регарде RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Уже давно известно, что процессоры Intel продаются гораздо хуже, чем AMD. Поэтому первая десятка не вызывает удивлений: 9 позиций за красным лагерем и только на шестом месте Core i7 9700K. Повторяем, точного количество купленных камней предоставлено не было. А вот у более дорогих процессоров AMD дела идут не очень хорошо. 8-ядерный Ryzen 7 5800X закрепился на тринадцатом месте. Мощный 10-ядерник – Ryzen 9 5900X – следом за ним – на четырнадцатом месте, а вот 16-ядерный Ryzen 9 5950X только на 23 позиции.

Все процессоры (кроме Ryzen 5 5600X) в наличии. Но покупатели не торопятся расставаться со своими деньгами. Кстати, руководство AMD и маркетинговый отдел всегда делают первые выводы о продажах именно на основании подобных рейтингов. Будем надеяться, что они сделают правильные выводы, скинув цены на новые процессоры.