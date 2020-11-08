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Новые процессоры Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X не заинтересовали покупателей Amazon

Новые процессоры Ryzen 5000 в наличии, но покупать их никто не спешит
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Уже несколько дней наши читатели пытаются выяснить: стоит ли покупать новые процессоры Ryzen 5000-й серии. Приводятся аргументы и контраргументы, делаются прогнозы, а про взаимные оскорбления мы умалчиваем, куда же без этого, ведь каждый уверен в своей точке зрения. К концу третьего дня устали даже самые яростные фанаты. Это и к лучшему, ведь сегодня у нас немного статистики и простые выводы.

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Сегодня подоспела статистика продаж новых процессоров на Amazon. Перед нами первые десять позиций. На первое место ворвался Ryzen 5 5600X. По словам представителей магазина, за два часа была раскуплена вся партия из нескольких тысяч единиц. Это привело к тому, что найти на американской площадке новинку уже невозможно, ну а точного количества проданных коробок у нас нет. 

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Уже давно известно, что процессоры Intel продаются гораздо хуже, чем AMD. Поэтому первая десятка не вызывает удивлений: 9 позиций за красным лагерем и только на шестом месте Core i7 9700K. Повторяем, точного количество купленных камней предоставлено не было. А вот у более дорогих процессоров AMD дела идут не очень хорошо. 8-ядерный Ryzen 7 5800X закрепился на тринадцатом месте. Мощный 10-ядерник – Ryzen 9 5900X – следом за ним – на четырнадцатом месте, а вот 16-ядерный Ryzen 9 5950X только на 23 позиции. 

Все процессоры (кроме Ryzen 5 5600X)  в наличии. Но покупатели не торопятся расставаться со своими деньгами. Кстати, руководство AMD и маркетинговый отдел всегда делают первые выводы о продажах именно на основании подобных рейтингов. Будем надеяться, что они сделают правильные выводы, скинув цены на новые процессоры. 

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Юра Репченко
12:20
Где же они в наличии когда ценника нет?
Новые процессоры Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X не заинтересовали покупателей Amazon
linux4ever
12:19
А с платой вроде IOD контактирует, поэтому не должно быть больших проблем с обновлением поддержки.
Процессоры AMD Ryzen 5000 Zen 3 работают на платах с A320, X370 и B450 от ASRock, ASUS и Gigabyte
Дмитрий
12:19
У АМД просто в России нет представительства. Контролем цен никто не занимается. По этой причине и карт в рознице во время майнинга не было, все партии сразу же скупались а потом эти партии появлялись ...
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ржака
12:18
вахахаха как рвёт петушиный сракотан у шавки подзаборной, красотень )))
Новые процессоры Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X не заинтересовали покупателей Amazon
Артем Николаев
12:16
Как минимум Адоб Премьер. В упор не замечает возможности видеокарт, поэтому для аппаратного декодирования видео требует исключительно интеловскую встройку минимум 6го поколения. Плюс он до сих пор во ...
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Van Helsing
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в какой месте АМД наглая? протри зенки.Или двойные стандарты пошли?)))))
Новые процессоры Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X не заинтересовали покупателей Amazon
linux4ever
12:14
AMD топталась с K8 может быть? А сейчас умудрились вернуться к EV6 шине, которая называется IF теперь.
Дебют Zen 3 позволит AMD ускорить темпы увеличения своей доли рынка
Van Helsing
12:13
С их ценами площадка амазон самая дорогая.в мире.Не удивительно.
Новые процессоры Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X не заинтересовали покупателей Amazon
Собака на Zеnе
12:13
AMD очень наглая шарага. Мало того, что она разделила одну архитектуру на 3 микроархитектуры, тем самым доя хомяков 3.5 года, так под конец ещё и цены загнула показав своё истинное лицо. Фанатеть и рв...
Новые процессоры Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X не заинтересовали покупателей Amazon
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