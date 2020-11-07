Выход iPhone 12 привёл к дефициту быстрых зарядок – Apple выкупила все чипы на месяцы вперёд
В последнее время мы слышим всё больше критики в сторону американского производителя телефонов – компании Apple. Сложно поспорить с тем, что выросло целое поколение, уверенное в элитарности бренда. Для них всё, что делает яблочная компания – ничто иное, как революционный прорыв и самые современные технологии, которые до этого никогда и никем не применялись.
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Порой ситуация доходит до абсурда. Представьте себе, многие американцы уверены, что первой компанией, которая смогла вывести на рынок технологию 5G является Apple. По поводу камеры есть ещё более курьёзные случаи. К примеру, один из фанатов компании узнав о том, что камера имеет 13 Мп, отказался в это верить, а когда увидел технические характеристики, заявил, что его обманывают, мало того, даже если это и так, то это самая мощная камера на рынке, а значит камер с большим количеством мегапикселей просто не существует.
На самом деле подобных историй в интернете тысячи. Но нас сегодня волнует другое. Во время презентации новых iPhone 12 был сделан дополнительный акцент на быструю зарядку. Правда Apple отказалась класть её в комплект, пояснив это заботой об окружающей среде. Кажется, Тим Кук не прогадал. Как сообщают отраслевые инсайдеры, в мире наблюдается большой дефицит чипов для быстрых зарядок. Не спасает и то, что до этого их было с избытком.
После изучения проблемы выяснилось, что во всём виноваты покупатели смартфонов iPhone 12. Китайские фабрики не справляются с заказами, но недостаток чипов только растёт. Уже сейчас закупать их могут себе позволить лишь крупные компании, которые будут вынуждены поднять цену на смартфоны. Судя по всему, нам стоит как следует подготовиться, ведь до конца 2020 года, по прогнозам аналитиков, будут проданы 75 миллионов iPhone 12.
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