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Когда Xiaomi только начала распространять прошивку MIUI 12, были озвучены сроки предварительного выхода для наиболее актуальных аппаратов последних двух лет. Среди них особое место занимали восьмая и девятая серия линейки Redmi Note. В конце августа пришло обновление на Redmi Note 9, а в первых числах сентябре прошивка прилетела на Redmi Note 8 Pro. С тех пор прошло более двух месяцев, а российская версия для других устройств так выпущена и не была. Давайте их перечислим:

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Redmi Note 8T

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 9S

В начале октября китайская бета-версия вышла на Redmi Note 8, а затем всё стихло на несколько недель. Сейчас ситуация начала прояснятся, а значит сегодня мы уже знаем точные сроки выхода MIUI 12 на перечисленные выше аппараты.

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Redmi Note 8T: 5-го ноября началось распространение прошивки в Европе. Доступна версия за номером: 12.0.1.0.QCXEUXM. В настоящий момент идёт медленная рассылка ограниченному количеству пользователей. Как только Xiaomi сможет выйти на стабильный этап обновления, к нему присоединится и Россия. Случится это должно в первой половине ноября. Скачать.

Redmi Note 8: в настоящее время доступна стабильная китайская версия. Сообщается, что в глобальной найдены неизвестные ошибки, поэтому развёртывание приостановлено. Мало того, прошивка оказалась урезанной, не получив многих функций оригинальной MIUI 12. Инсайдеры сообщают, что глобалка появится к середине ноября. Это значит, что европейская и российская версии к концу месяца. Скачать.

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Redmi Note 9S/ Redmi Note 9 Pro: для первого смартфона доступна стабильная глобалка. Она начала распространяться по воздуху. Следующий этап – рассылка европейской и российской версий. На второй смартфон началась рассылка в Турции. Следующий этап также пройдёт в Европе и России. По словам представителей Xiaomi, если не будет никаких сюрпризов, то рассылка стартует уже к середине ноября.