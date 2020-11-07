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В настоящее время самой популярной версией настольной ОС Windows 10 является 1909. Она вышла в конце 2019 года и считается наиболее стабильной как с точки зрения новых функций, так и по количеству ошибок, которые были зафиксированы. Тем не менее тридцать процентов всех пользователей до сих пор сидят на версии 1903. Что любопытно, это была самая проблемная версия, которая повлекла за собой череду скандалов с чёрными, красными и синими экранами, появляющимися в любой момент и в любом приложении.

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Одним словом, пользователи почувствовали проблемы с новыми версиями ОС и больше не хотят обновляться. Microsoft предпринимала несколько попыток убедить нас в том, что всё изменилось, но пока результат плачевный, ведь еженедельно фиксируются баги и ошибки. Например, в самой последней сборке – Windows 10 20H2, выпущенной в конце октября, наблюдается спонтанная ошибка сбоя системы в виде синего экрана BSOD. На этот раз проблему признала даже Microsoft.

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Так вот, несмотря на нерешённые проблемы, софтверный гигант настаивает на том, чтобы пользователи обновлялись до новых версий Windows 10. На этот раз проблема ждёт 30% всех пользователей версии 1903. Так, Microsoft сообщила, что у пользователей есть время до 8 декабря. Если они самостоятельно не решатся обновиться до более новой версии, то им принудительно навяжут или 1909 или 2004 или 20H2.

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Кстати, если вы не хотите неожиданно получить в нагрузку самую новую 20H2 с огромным количеством ненайденных ошибок, то лучше обновитесь до 1909 или 2004, ведь все актуальные компьютеры будут принудительно обновлены до 20H2. Для справки: актуальными считают все, начиная с двухъядерных моделей.