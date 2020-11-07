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Финальный перечень из 45 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 13 – названия и подробности

Наиболее полный список смартфонов Xiaomi, для которых уже заявлена новая прошивка MIUI 13
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Во время эпидемии коронавируса многие крупные компании столкнулись с дополнительными трудностями, ограничивающими производство и продажу. Одновременно с этим нашлись и такие, кто не только получил дополнительную прибыть, но и смогли существенно упрочить своё положение на рынке. В целом за последние полгода число миллиардеров выросло, а заработки этих малочисленных товарищей увеличились. Не осталась в стороне и Xiaomi, которая вырвалась на третье место по продажам во многих странах. 

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Говорить о втором месте пока рано, ведь впереди Samsung и HUAWEI, при этом обе имеют традиционно сильные позиции и дополнительный бизнес. Пока большие компании делят рынок давайте рассмотрим список смартфонов Xiaomi, для которых заявлен выход новой прошивки MIUI 13. Для удобства все они сгруппированы в категории по сериям. Например, отдельно указана серия «Redmi K», которая в последнее время пользуется высоким спросом, поскольку имеет отличное соотношение между ценой и пользовательским опытом. Мало того, в рамках этой серии выпускаются флагманы, не уступающие самым дорогим аппаратам по аппаратной части.

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Как видите, за бортом осталась серия Xiaomi Mi 8, несмотря на то, что аппараты не кажутся старыми. Мало того, прошло всего два года после старта продаж, в то время как ранее производитель заявлял, что будет выпускать собственные прошивки не менее чем три года для флагманов. Но есть и приятные неожиданности. Так, в список попала вся серия Redmi Note 8, что порадует владельцев этих популярных аппаратов. 

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Не обошлось без ошибок. Например, не указана смартфон Mi 9, хотя другие устройства серии здесь есть. Также составители забыли о двух смартфонах: Mi 9T и Mi 9T Pro, указав только одного из клонов: Redmi K20 Pro. Это значит, что в будущем перечень будет дополняться, но только в сторону увеличения. 

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