Первые поставки видеокарт Radeon RX 6800 будут минимальными – ожидается дефицит графических чипов
До начала продаж новых видеокарт ещё почти две неделе, но новости о них появляются с завидной регулярностью. Это позволяет сделать выводы об их производительности, рассмотреть охлаждение и многие другие показатели. Пожалуй, самая любопытная тема, которая может заинтересовать наших читателей – это доступность видеокарт в первые несколько дней. Сегодня на эту тему высказался официальный представитель ASUS.
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Судя по всему, AMD ждёт такой же дефицит с поставками, какой наблюдается у NVIDIA. Видеокарты Radeon RX 6800 и RX 6800 XT пока только готовятся штурмовать рынок, но представитель ASUS сообщил, что запасы разойдутся за пару минут. Особенно тяжёлая ситуация с менее производительными картами.
На самом деле партнёры AMD стараются на эту тему высказываться осторожно, поскольку надеются, что в последний момент поступит достаточное количество чипов. Здесь стоит отметить, что поставки видеокарт NVIDIA до сих пор не пришли в норму. GeForce RTX 3080 стоит гораздо выше заявленной цены, а стоимость RTX 3070 во многих магазинах переваливает за 1 000 долларов.
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Если вспомнить заявления руководства NVIDIA, то удивляться ситуации не стоит, ведь уже в октябре нам сообщили, что поставки придут в норму не раньше 2021 года. Если отталкиваться от слов ASUS, то фанатов красной команды ожидает точно такая же ситуация.
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