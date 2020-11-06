Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

До старта продаж самой ожидаемой игровой приставки года осталось меньше двух недель. В прессе то и дело появляются различные слухи и утечки, хотя по большому счёту мы уже знаем абсолютно всё, что только могли нам рассказать представители Sony. Из последних слухов можно отметить запрет на копирование игр с внутреннего носителя на внешний, а также невозможность использования других твердотельных накопителей в качестве хранилища для библиотеки игр.

реклама

Многие геймеры остались недовольны таким решением. Есть мнение, что это будет исправлено в последующих прошивках, а пока японские инженеры просто не хотят, чтобы производительность игр снизилась из-за медленного пользовательского накопителя. Пока все были заняты обсуждением этой проблемы, беда пришла откуда не ждали. Прямо сегодня поступило официальное подтверждение, что PlayStation 5 не будет поддерживать разрешение 1440р.

анонсы и реклама RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

Для начала спешим вас успокоить: Quad High Definition, или QHD – это разрешение дисплея, которое принято называть 2К. В последнее время мир плавно переходит на 4К, но многие предпочитают выбрать золотую середину, взяв 2К. По словам Sony, если у вас монитор имеет такое разрешение, то выбора у вас просто не будет, поскольку приставка сама сбросит настройки до 1080р.

Что любопытно, PlayStation 5 поддерживает разрешение вплоть до 8К, но по какой-то неясной логике пропустит 2К. Если вы планировали купить новую консоль и входите в малочисленную группу владельцев мониторов с разрешением 2560 на 1440 пикселей, то вам однозначно стоит задуматься о смене монитора.