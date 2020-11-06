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Долгое время казалось, что Red Dead Redemption 2 так и останется неприступной для взлома. О новую версию Denuvo разбились усилия самых известных хакерских групп, а другие просто отказались пробовать, опасаясь неудачи. Совсем недавно неизвестный хакер (по некоторым сведениям, это девушка) взломал Denuvo, после чего последовал целый град неприступных проектов на торрентах по всему миру.

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Стоит отметить, что уже несколько лет по сети гуляют слухи, уверяющие нас в том, что Denuvo существенно снижает количество кадров в секунду в играх. Что же, энтузиаст решил выяснить, действительно ли это правда, запустив тесты на лицензионной версии через Rockstar Games Social Club, а также взломанной неизвестным хакером. Давайте посмотрим результаты.

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Как оказалось, все слухи не имеют ничего общего с реальностью. В одних и тех же условиях средние показатели оказались идентичны, также как и минимальное количество fps. А вот максимальные показатели слегка удивляют, поскольку пиратка продемонстрировала некоторое проседание кадров в секунду. Вполне возможно, это какая-то ошибка. Тем не менее можно сделать простой вывод: последняя версия Denuvo не оказывает никакого влияния на производительность вашей видеокарты.