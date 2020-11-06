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Xiaomi часто балует нас новыми прошивками. Происходит это регулярно, что уже не вызывает у многих пользователей никаких эмоций. В какой-то момент на ваш смартфон просто прилетает прошивка с обновлениями безопасности, через пару месяцев ещё одна, потом точно также неожиданно новая версия MIUI, а там опять безопасность, закрытие дыр и повышение стабильности. Словом, ничего примечательного. Можно сказать, что китайская компания приучила пользователей чувствовать заботу и сервис, в то время как многие другие именитые бренды рассылают обновления безопасности раз в полгода.

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Сегодня у нас никаких обновлений безопасности, ведь спустя много месяцев разработки Xiaomi предлагает нам скачать одну из первых стабильных бета-версий самой последней операционной системы Android 11. Все доступные смартфоны ниже в таблице. Там же можно получить официальную ссылку на прошивку. ОС построена на базе MIUI 12, в неё уже интегрированы все обновления безопасности и заплатки. Это не значит, что там нет новых проблем, скорее всего их просто пока не нашли.

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Производитель уточняет, что подобные сборки предназначаются для продвинутых пользователей. Если вы никогда не занимались подобными вещами, лучше отложить телефон в сторону. После того как он превратится в кирпич, вернуть к жизни вашего боевого товарища будет сложно. Мало того, вы просто потеряете все личные данные.

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Также отметим, что сборки основаны на китайских билдах, что исключает какой-то другой язык кроме английского. Мало кто из пользователей знает, что одни и те же настройки в разных языках носят совершенно разную смысловую нагрузку.