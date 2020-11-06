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14 смартфонов Xiaomi получили стабильную Android 11 на MIUI 12 – список и ссылки на закачку

Xiaomi выпустила стабильную прошивку Android 11 на MIUI 12 на 14 актуальных смартфонов
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Xiaomi часто балует нас новыми прошивками. Происходит это регулярно, что уже не вызывает у многих пользователей никаких эмоций. В какой-то момент на ваш смартфон просто прилетает прошивка с обновлениями безопасности, через пару месяцев ещё одна, потом точно также неожиданно новая версия MIUI, а там опять безопасность, закрытие дыр и повышение стабильности. Словом, ничего примечательного. Можно сказать, что китайская компания приучила пользователей чувствовать заботу и сервис, в то время как многие другие именитые бренды рассылают обновления безопасности раз в полгода.

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Сегодня у нас никаких обновлений безопасности, ведь спустя много месяцев разработки Xiaomi предлагает нам скачать одну из первых стабильных бета-версий самой последней операционной системы Android 11. Все доступные смартфоны ниже в таблице. Там же можно получить официальную ссылку на прошивку. ОС построена на базе MIUI 12, в неё уже интегрированы все обновления безопасности и заплатки. Это не значит, что там нет новых проблем, скорее всего их просто пока не нашли. 

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Производитель уточняет, что подобные сборки предназначаются для продвинутых пользователей. Если вы никогда не занимались подобными вещами, лучше отложить телефон в сторону. После того как он превратится в кирпич, вернуть к жизни вашего боевого товарища будет сложно. Мало того, вы просто потеряете все личные данные. 

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Mi 10 Pro 

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Redmi K20

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Mi Note 10

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Mi 9T 

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Mi CC9 Pro 

Ссылка

Redmi K30 Pro

Ссылка

Mi 10 

Ссылка

POCO F2 Pro 

Ссылка

Mi 10 Youth Edition

Ссылка

POCO X2

Ссылка

Mi 10 Lite Zoom 

Ссылка


Также отметим, что сборки основаны на китайских билдах, что исключает какой-то другой язык кроме английского. Мало кто из пользователей знает, что одни и те же настройки в разных языках носят совершенно разную смысловую нагрузку. 

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