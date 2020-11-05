10 смартфонов HUAWEI получили стабильную EMUI 11 – сроки выхода для 50 актуальных телефонов
Во второй половине сентября HUAWEI начала рассылку прошивки EMUI 11 на несколько актуальных аппаратов. На тот момент похвастать последним обновлением могли исключительно флагманы 2020 года. Среди них: P40 Pro и Mate 30 Pro, а также несколько других телефонов этих серий. Рассылка шла одновременно во многих странах, включая Россию, где любой желающий мог поучаствовать в тестировании первой открытой бета-версии.
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Сентябрь окончился, и HUAWEI приступила к расширению официальной карты EMUI 11 для менее дорогих смартфонов. В данный момент 10 телефонов уже имеют публичную стабильную бета-версию. Ознакомиться с ними можно на изображении ниже. Там же указаны сроки официальной рассылки обновления обычным пользователям. Как видите, почти все они получат EMUI 11 в ноябре, а значит ждать осталось не так долго.
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Для всех остальных предлагаем ознакомиться с подробным списком, где указано, на какой стадии находится работа над прошивкой для конкретного аппарата. К примеру, серия Mate 20 и Mate Xs 4 ноября вступили в стадию набора персонала для тестирования закрытой бета-версии. Это значит, что первая стабильная бетка для всех желающих появится не ранее Нового года. А вот те, что стартовали ещё в сентябре, вполне могут рассчитывать на стабилку к декабрю.
Важно различать сабельную бета-версию и стабильную финальную версию. Первая доступна всем в тестовом режиме, но рекомендуется для установки исключительно опытным пользователям, а вторая прилетает по воздуху всем владельцам актуальных аппаратов.
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