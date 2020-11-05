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Во второй половине сентября HUAWEI начала рассылку прошивки EMUI 11 на несколько актуальных аппаратов. На тот момент похвастать последним обновлением могли исключительно флагманы 2020 года. Среди них: P40 Pro и Mate 30 Pro, а также несколько других телефонов этих серий. Рассылка шла одновременно во многих странах, включая Россию, где любой желающий мог поучаствовать в тестировании первой открытой бета-версии.

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Сентябрь окончился, и HUAWEI приступила к расширению официальной карты EMUI 11 для менее дорогих смартфонов. В данный момент 10 телефонов уже имеют публичную стабильную бета-версию. Ознакомиться с ними можно на изображении ниже. Там же указаны сроки официальной рассылки обновления обычным пользователям. Как видите, почти все они получат EMUI 11 в ноябре, а значит ждать осталось не так долго.

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Для всех остальных предлагаем ознакомиться с подробным списком, где указано, на какой стадии находится работа над прошивкой для конкретного аппарата. К примеру, серия Mate 20 и Mate Xs 4 ноября вступили в стадию набора персонала для тестирования закрытой бета-версии. Это значит, что первая стабильная бетка для всех желающих появится не ранее Нового года. А вот те, что стартовали ещё в сентябре, вполне могут рассчитывать на стабилку к декабрю.

Важно различать сабельную бета-версию и стабильную финальную версию. Первая доступна всем в тестовом режиме, но рекомендуется для установки исключительно опытным пользователям, а вторая прилетает по воздуху всем владельцам актуальных аппаратов.