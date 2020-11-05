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После нескольких официальных тестов видеокарты Radeon RX 6800 XT, сегодня мы стали свидетелями первого независимого исследования её производительности. Стоит отметить, что результат нельзя считать окончательным, ведь это всего лишь один энтузиаст. Тем не менее можно отметить, что RX 6800 XT не смогла обойти GeForce RTX 3080 в 3DMark Time Spy Extreme. Многие комментаторы отмечают, что ничего от красных и не ждали. Что же, видимо они не заметили, как себя показала RX 6900 ХТ, идущая на равных с дорогой картой RTX 3090. В данном материала все эти детали нас не особо интересуют, ведь энтузиаст сообщил ещё несколько деталей, которые не вошли в основную часть новости.

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Итак, кроме тестов он рассказал о своих личных ощущениях и некоторых других деталях. В первую очередь всех беспокоит тема охлаждения. Так вот, Radeon RX 6800 XT получит максимально эффективную систему, позволяющую отводить достаточное количество тепла. Это делает карту шумной, но не настолько, чтобы это стало проблемой. Кроме того, пользователи получат выбор между режимами Quiet/Performance/Rage, позволяющими выбрать оптимальную производительность и скорость вращения вентиляторов.

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Не менее важна информация о драйверах. Как сообщается, на этот раз всех фанатов ждёт сюрприз, ведь прямо из коробки будет доступно стабильное ПО, позволяющее раз и навсегда избавиться от чёрных экранов и вылетов из игры. Кстати, энтузиаст заявил, что в целом его ощущения от Radeon RX 6800 XT оказались гораздо приятнее, чем от GeForce RTX 3080, подчеркнув, что это же смогут почувствовать и будущие покупатели игровой карты от AMD.