12 новых смартфонов Xiaomi завершили жизненный цикл – Redmi Note 8 Pro и Mi 8 не получат Android 11
Когда человек покупает новый смартфон, он ожидает, что производитель будет максимально долго поддерживать устройство в актуальном состоянии. Как минимум это должна быть новая операционная система и несколько прошивок собственной разработки. Когда дело касается малоизвестных китайских компаний, то ожидания совсем не такие, как от таких брендов, как Xiaomi. Но, как оказалось, никто никому ничего не гарантирует.
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Совсем недавно Xiaomi сообщила о старте рассылки и создания новой мобильной ОС Android 11 на несколько популярных аппаратов. Первые из них представлены дорогими смартфонами 2020 года, однако уже и сейчас ясно, кто оказался за бортом этого праздника жизни. Так, если вы год назад купили телефон Redmi Note 7 (или любой другой седьмой серии), то вам стоит знать, что Android 11 на ваше устройство не прилетит.
Точно такая же ситуация и с восьмой серией. Это удивительно, но даже Redmi Note 8 Pro не получит новую ОС. Полный список неудачников мы перечислять не будем. Среди наиболее известных: Pocophone F1, Mi 8, а также недорогие аппараты Redmi седьмой и восьмой серии. Есть вероятность, что некоторые из них получат MIUI 13, но официального списка пока нет, а значит говорит об этом преждевременно. Выше представлен список. Он неполный, ведь там нет ни Pocophone F1, Mi 8.
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