Процессоры Ryzen 5000-й получат отличный разгонный потенциал – Ryzen 5 5600X@4.85 ГГц на 6-ядрах
В данный момент заявлены 4 процессора AMD Ryzen следующего поколения: от 6-ядерного Ryzen 5 5600X до 16-ядерного Ryzen 9 5950X. Из официальных публикаций и различных утечек мы знаем, что они будут отличаться повышенным IPC, что приведёт к росту производительности в одноядерных задачах. Самое важно, что прирост настолько огромен, что даже Ryzen 5 5600X может обойти Core i9-10900K в некоторых тестах.
реклама
Отметим, что ранние утечки сообщали, что несколько новых процессоров перешагнут тактовую частоту 5 ГГц. В итоге мы узнали, что ближе к цели оказался Ryzen 9 5950X с показателем 4.9 ГГц. А вот менее дорогим Ryzen 5 и Ryzen 7 придётся довольствоваться 4.6 и 4.7 ГГц. Кажется, у новинок есть отличный разгонный потенциал. Давайте как следует это изучим.
Энтузиаст получил свой шестиядерник Ryzen 5 5600X раньше остальных. Он решил узнать, на что способна новая архитектура Zen 3 в разгоне. Как выяснилось, со штатных 4.6 ГГц камень на воздухе разогнался до 4.75 ГГц, что очень неплохо, ведь перед нами всего один процессор, который вполне мог оказаться не самым удачным экземпляром. После того как энтузиаст поставил жидкостную систему охлаждения, процессор смог достичь 4.85 ГГц га всех шести ядрах.
реклама
Результаты перед вами. Благодаря разгону Ryzen 5 5600X в многопоточном тесте Cinebench R20 обогнал боле дорогой Core i7-10700K. Кроме того, это ему позволило обойти Ryzen 7 3700Х в Cinebench R15 и набить 24 237 баллов в тесте физики 3DMark Firestrike.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила