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В данный момент заявлены 4 процессора AMD Ryzen следующего поколения: от 6-ядерного Ryzen 5 5600X до 16-ядерного Ryzen 9 5950X. Из официальных публикаций и различных утечек мы знаем, что они будут отличаться повышенным IPC, что приведёт к росту производительности в одноядерных задачах. Самое важно, что прирост настолько огромен, что даже Ryzen 5 5600X может обойти Core i9-10900K в некоторых тестах.

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Отметим, что ранние утечки сообщали, что несколько новых процессоров перешагнут тактовую частоту 5 ГГц. В итоге мы узнали, что ближе к цели оказался Ryzen 9 5950X с показателем 4.9 ГГц. А вот менее дорогим Ryzen 5 и Ryzen 7 придётся довольствоваться 4.6 и 4.7 ГГц. Кажется, у новинок есть отличный разгонный потенциал. Давайте как следует это изучим.

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Энтузиаст получил свой шестиядерник Ryzen 5 5600X раньше остальных. Он решил узнать, на что способна новая архитектура Zen 3 в разгоне. Как выяснилось, со штатных 4.6 ГГц камень на воздухе разогнался до 4.75 ГГц, что очень неплохо, ведь перед нами всего один процессор, который вполне мог оказаться не самым удачным экземпляром. После того как энтузиаст поставил жидкостную систему охлаждения, процессор смог достичь 4.85 ГГц га всех шести ядрах.

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Результаты перед вами. Благодаря разгону Ryzen 5 5600X в многопоточном тесте Cinebench R20 обогнал боле дорогой Core i7-10700K. Кроме того, это ему позволило обойти Ryzen 7 3700Х в Cinebench R15 и набить 24 237 баллов в тесте физики 3DMark Firestrike.