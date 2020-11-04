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Совсем недавно состоялся анонс нового поколения видеокарт AMD. Одной из наиболее любопытных моделей стала Radeon RX 6800 ХТ. Как оказалось, во многих тестах она опережает GeForce RTX 3080, предлагая более привлекательную цену. Так, официальная стоимость RX 6800 ХТ стартует с 649 долларов, а RTX 3080 с 700 долларов. Всё это не может не беспокоить руководство NVIDIA. Реальный разрыв между видеокартами не такой большой, поэтому было бы логично выпустить немного улучшенную версию для создания паритета в данном ценовом диапазоне.

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Как сообщается, RTX 3080 Ti станет настоящим клоном RTX 3090. Она получит те же 10 496 ядер CUDA, но вот во всём остальном это две разные модели. Новинку оснастят 20 Гб памяти GDDR6X, работающей на 19 Гбит/с (против 19.5 Гбит/с), а также TGP 320 Вт (против 350 Вт). Также будет использоваться 320 битная шина памяти (против 384 битной). GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition фигурирует в описании с графическим ядром GA102-250-KD-A1, что ставит её между двумя существующими флагманами.

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А вот с ценой всё сложно. Есть два варианта: NVIDIA может снизить цены на весь модельный ряд, дабы соответствовать представленным моделям Radeon RX 6800, RX 6800 ХТ и RX 6900 ХТ. Это значит, что дело пахнет настоящей войной за потребителя. Вот только эксперты уверены, что ничего подобного не случится. NVIDIA будет полагаться на силу бренда, поставив на новую карту ценник в 900 долларов.

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Будет любопытно посмотреть, как Radeon RX 6800 ХТ за 649 долларов и с 16 Гб памяти обходит GeForce RTX 3080 Ti, которую оценят в 900 долларов. А ведь мы знаем, что сейчас наблюдается дефицит видеокарт NVIDIA. Ещё страннее будет, если красные смогут обеспечить достаточное количество графических чипов для стабильных продаж, а зелёные продолжат испытывать трудности.