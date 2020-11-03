Xiaomi выпустила актуальную прошивку MIUI 12 на 68 смартфонов – названия и ссылки на закачку
Сколько актуальных смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 12? Ответить на этот вопрос сложно, а скорее – просто невозможно, ведь китайская компания выпускает десятки клонов, которые имеют в разных регионах разное название и позиционирование. С одной стороны – это позволяет увеличить прибыль, а с другой значительно усложняет процесс создания и рассылки прошивок, ведь иногда и сами маркетологи забывают о существовании того или иного аппарата.
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Сегодня мы предлагаем нашим читателям скачать самую последнюю версию прошивки MIUI 12 для невероятного количества смартфонов – 68 наименований. Как уже было указано выше, здесь есть региональные клоны, но среди наших читателей могут быть те, кто купил такой аппарат на китайских площадках, поэтому мы не можем не указать их в общем списке. Одновременно с этим стоит уточнить, что все указанные прошивки находятся в свободном доступе и являются открытыми стабильными версиями.
Это значит, что вы можете смело их скачивать и устанавливать, ведь большая часть ошибок было выловлена и исправлена. Важно выбрать правильную прошивку, которая больше подходит для вашего телефона. Так, если вы купили его в одном из китайских магазинов, то вам подойдёт глобальная версия MIUI 12. Если смартфон куплен в Европе, то используйте европейскую версию. Для тех, что вы брали на отечественном рынке – идеально подойдут российские версии. Если подходящей версии для вас нет, то выбирайте такую, которая имеет русский язык. В самом худшем случае есть китайские версии.
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Mi Mix 3 5G
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Mi 9 Pro 5G
|
Redmi Note 7
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Redmi K20 Pro
|
Redmi 9C
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Redmi Note 9S
|
Redmi Note 7S
|
Mi 9T Pro
|
Redmi 9C
|
Redmi Note 9 Pro [India]
|
Redmi K30 Pro
|
Redmi 6 Pro
|
POCO C3
|
Redmi 9A
|
POCO F2 Pro
|
Mi 8 SE
|
Redmi 9C NFC
|
Redmi K20
|
Redmi Note 9
|
POCO X3
|
Mi 10T
|
Mi 9T
|
Redmi 10X 4G
|
Mi Note 10 Lite
|
Redmi K30S
|
Mi 8
|
Mi 10 Lite 5G
|
Mi Note 10
|
Redmi 10X
|
Mi 8 Pro
|
Mi Max 3
|
Mi CC9 Pro
|
Redmi Note 8 Pro
|
Redmi Note 9 Pro Max [India]
|
Mi Mix 3
|
Mi 10
|
POCO F1
|
Mi 10T Lite
|
Redmi K30 4G
|
Mi 8 Explorer Edition
|
Redmi 10X Pro
|
Redmi Note 8
|
POCO X2
|
Mi 10 Youth Edition
|
Mi 10 Ultra
|
POCO M2 Pro
|
Redmi K30 5G
|
Mi Note 10 Lite Zoom
|
Redmi 9 India
|
Mi 9 SE
|
Redmi K30i 5G
|
Mi CC9 Meitu Edition
|
Mi 9
|
Mi Note 3
|
Mi 8 Lite
|
Redmi Note 7 Pro
|
Redmi K30 Ultra
|
Redmi Note 9 Pro
|
Mi 9 Lite
|
Redmi Note 8T
|
Mi Mix 2
|
Redmi 9
|
Mi CC9
|
Redmi S2
|
Mi 10 Pro
|
Mi CC9e
|
Mi Mix 2S
|
Redmi Y2
Все ссылки доступны здесь. Мы не оставляем единого списка поскольку их слишком много, а в оригинальном материале можно выбрать ту, которая больше вам подходит.
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