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Xiaomi выпустила актуальную прошивку MIUI 12 на 68 смартфонов – названия и ссылки на закачку

Самый полный список смартфонов Xiaomi, которые уже получили прошивку MIUI 12 со ссылками и подробностями
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Сколько актуальных смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 12? Ответить на этот вопрос сложно, а скорее – просто невозможно, ведь китайская компания выпускает десятки клонов, которые имеют в разных регионах разное название и позиционирование. С одной стороны – это позволяет увеличить прибыль, а с другой значительно усложняет процесс создания и рассылки прошивок, ведь иногда и сами маркетологи забывают о существовании того или иного аппарата.

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Сегодня мы предлагаем нашим читателям скачать самую последнюю версию прошивки MIUI 12 для невероятного количества смартфонов – 68 наименований. Как уже было указано выше, здесь есть региональные клоны, но среди наших читателей могут быть те, кто купил такой аппарат на китайских площадках, поэтому мы не можем не указать их в общем списке. Одновременно с этим стоит уточнить, что все указанные прошивки находятся в свободном доступе и являются открытыми стабильными версиями.

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Это значит, что вы можете смело их скачивать и устанавливать, ведь большая часть ошибок было выловлена и исправлена. Важно выбрать правильную прошивку, которая больше подходит для вашего телефона. Так, если вы купили его в одном из китайских магазинов, то вам подойдёт глобальная версия MIUI 12. Если смартфон куплен в Европе, то используйте европейскую версию. Для тех, что вы брали на отечественном рынке – идеально подойдут российские версии. Если подходящей версии для вас нет, то выбирайте такую, которая имеет русский язык. В самом худшем случае есть китайские версии. 

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POCO F2 Pro 

Mi 8 SE 

Redmi 9C NFC 

Redmi K20 

Redmi Note 9 

POCO X3 

Mi 10T 

Mi 9T 

Redmi 10X 4G 

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Redmi K30S 

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Mi 8 Pro 

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Mi CC9 Pro 

Redmi Note 8 Pro 

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Mi Mix 3 

Mi 10

POCO F1 

Mi 10T Lite 

Redmi K30 4G 

Mi 8 Explorer Edition 

Redmi 10X Pro 

Redmi Note 8 

POCO X2 

Mi 10 Youth Edition 

Mi 10 Ultra 

POCO M2 Pro 

Redmi K30 5G 

Mi Note 10 Lite Zoom 

Redmi 9 India 

Mi 9 SE 

Redmi K30i 5G 

Mi CC9 Meitu Edition 

Mi 9 

Mi Note 3 

Mi 8 Lite 

Redmi Note 7 Pro 

Redmi K30 Ultra 

Redmi Note 9 Pro 

Mi 9 Lite

Redmi Note 8T 

Mi Mix 2

Redmi 9 

Mi CC9 

Redmi S2

Mi 10 Pro 

Mi CC9e 

Mi Mix 2S

Redmi Y2 


Все ссылки доступны здесь. Мы не оставляем единого списка поскольку их слишком много, а в оригинальном материале можно выбрать ту, которая больше вам подходит. 

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