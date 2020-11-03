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Сколько актуальных смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 12? Ответить на этот вопрос сложно, а скорее – просто невозможно, ведь китайская компания выпускает десятки клонов, которые имеют в разных регионах разное название и позиционирование. С одной стороны – это позволяет увеличить прибыль, а с другой значительно усложняет процесс создания и рассылки прошивок, ведь иногда и сами маркетологи забывают о существовании того или иного аппарата.

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Сегодня мы предлагаем нашим читателям скачать самую последнюю версию прошивки MIUI 12 для невероятного количества смартфонов – 68 наименований. Как уже было указано выше, здесь есть региональные клоны, но среди наших читателей могут быть те, кто купил такой аппарат на китайских площадках, поэтому мы не можем не указать их в общем списке. Одновременно с этим стоит уточнить, что все указанные прошивки находятся в свободном доступе и являются открытыми стабильными версиями.

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Это значит, что вы можете смело их скачивать и устанавливать, ведь большая часть ошибок было выловлена и исправлена. Важно выбрать правильную прошивку, которая больше подходит для вашего телефона. Так, если вы купили его в одном из китайских магазинов, то вам подойдёт глобальная версия MIUI 12. Если смартфон куплен в Европе, то используйте европейскую версию. Для тех, что вы брали на отечественном рынке – идеально подойдут российские версии. Если подходящей версии для вас нет, то выбирайте такую, которая имеет русский язык. В самом худшем случае есть китайские версии.

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