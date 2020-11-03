Выясняем, сколько видеопамяти нужно современным играм – 8 Гб против 12 Гб в тестировании SH
В последнее время мы всё чаще слышим опасения наших читателей, полагающих, что производители игр отказываются оптимизировать устаревшие движки, в результате чего нужно всё больше видеопамяти. Особенно это актуально для 4К, где требуется действительно мощная видеокарта. Ещё большее беспокойство вызывают игровые приставки следующего поколения. Якобы, они должны привести к появлению мощных игровых движков, которые легко съедят любое количество памяти на вашей видеокарте.
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На самом деле ситуация развивается не так линейно, как может показаться, ведь одновременно с улучшением графики мы наблюдаем рост производительности графических чипов, а также появление продвинутых ИИ, способных взять на себя часть работы видеокарты. Есть те, кто это понимает, а есть и такие, кто верят во вселенский сговор, желая получить как можно больше видеопамяти. По большому счёту это логично, но нужно ли обычному геймеру много видеопамяти? На этот сложный вопрос попытались ответить ребята с Ютуб-канала TheSpyHood.
Как видите, в тестировании принимали участие видеокарты: GeForce RTX 3070, которая оснащена 8 Гб видеопамяти, а также две других: TITAN V и TITAN Хр с 12 Гб. К сожалению, авторы не предоставили нам мониторинг загрузки видеопамяти, но и так видно, что для современных игр в разрешении 4К вполне достаточно 8 Гб видеопамяти. Есть одно «но»: всё очень сильно зависит от архитектуры. Так, RTX 3070 опережает оппонентов благодаря улучшенному техпроцессу и невероятной мощи под капотом. Всё это не меняет самого факта, что играм всё ещё достаточно 8 Гб видеопамяти.
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