Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Многие владельцы актуальных смартфонов Xiaomi уже получили самую последнюю версию MIUI 12. Кому-то она прилетела по воздуху ещё летом, для других рассылка началась относительно недавно. Одновременно с этим состоялся официальный выход новой версии Android 11. На этот раз китайская компания оказалась в странном положении, ведь часто она в это самое время выпускает новый телефон, который прямо из коробки работает на последней версии мобильной ОС.

реклама

В итоге долгое время у Xiaomi просто не было ни одного мобильника с официальным Android 11. Судя по всему, вскоре ситуация изменится кардинальным образом. Информация о прошивке постоянно обновляется, что позволяет сделать выводы о том, какие смартфоны получат прошивку уже в самое ближайшее время, а какие смогут рассчитывать на её выход только в 2021 году. Давайте пройдёмся по датам.

анонсы и реклама 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

Владельцы Mi 10 Pro и Mi 10 уже начали получать соответствующую прошивку. Что важно, одновременно это происходит по всему миру, а не только в Китае. Redmi K30 Pro также начал обновляться, но пока только в Поднебесной. В последнем случае интерфейс доступен только на китайском языке.

Redmi K30 5G, Redmi K30 Pro, Mi 10 Youth Edition, Mi CC 9 Pro и Redmi K30 получили несколько открытых бета-версий. Все они доступны и находятся в открытом доступе. Производитель не рекомендует их скачивать тем, кто не обладает достаточным опытом в прошивке смартфонов. Кроме того, там может быть некоторое количество ошибок. Список остальных телефонов ниже. Все вышеперечисленные аппараты получат Android 11 до Нового года. Остальные не ранее первого квартала 2021.

реклама

реклама

реклама



