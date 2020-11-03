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NVIDIA существенно снизила цены на видеокарты GeForce RTX 3080/3090 FE в некоторых странах

Цены на видеокарты снизились, а в продаже их всё равно нет
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Правительства разных стран ведут совершенно различную налоговую политику. Зачастую налогов и скрытых пошлин столько, что конечная стоимость товара может вырасти чуть ли не в 2 раза. Одни из самых дорогих цен на электронику в мире наблюдаются в Японии. Что удивительно жители этой страны не выходят с пикетами и протестами, поскольку высокий уровень жизни позволяет терпеть драконовские налоговые ставки. Совсем иная ситуация в Индии, где налоги высокие, а уровень жизни низкий.

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Как оказалось, из-за местных налогов видеокарты NVIDIA оценены жутко дорого. К примеру, GeForce RTX 3070 там получила ценник в 51 000 индийских рупий, что равно 684 долларам. А ведь это референсная версия должна стоить гораздо дешевле, не говоря уже про официальную цену в 499 вечнозелёных. GeForce RTX 3080 стоит 71 000 рупий (953 доллара против рекомендованных 700), а GeForce RTX 3090 152 000 рупий (2 040 долларов против 1 499 рекомендованных). 

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Ещё раз повторимся: это цены на референсные карты от самой NVIDIA. В какой-то момент стало ясно, что так продолжаться не может и производитель решил субсидировать продажи своих продуктов на территории Индии. Так, были изменены цены таким образом, чтобы конечный потребитель получал видеокарты уже по иной стоимости. Новые цены можно посмотреть на изображении ниже. 

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К примеру, GeForce RTX 3080 подешевела на 9 000 рупий, а более дорогая GeForce RTX 3090 почти на 20 000. На самом деле всё это и смешно, и грустно, ведь снижение цен произошло только на бумаге. Всё дело в том, что в официальном магазине карты недоступны, а сроки их появления не уточняются. Кстати, было бы неплохо увидеть снижение цен и на отечественном рынке, ведь официальную стоимость видеокарт последнего поколения сложно назвать демократичной. 

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