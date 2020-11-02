Российская цена Redmi Note 9 Pro упала на 3 000 р. – игровой процессор, 64 Мп камера и зарядка 30 Вт
В последнее время курс рубля стал не плавающим, а прыгающим. Он то опускается до 76 рублей за доллар, то снова взмывает до 80 рублей. Подобные колебания не добавляют уверенности поставщикам и крупным ритейлерам, которые просто не знают, какую цену ставить на товар сегодня, ведь каждая продажа может стоить больших финансовых потерь уже завтра. В этой ситуации реальные скидки стали редкостью, а покупатели всё меньше интересуются дорогими гаджетами.
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Пожалуй, наиболее интересной стала серия Redmi Note, а именно наиболее мощный её представитель – Redmi Note 9 Pro. Официальный Xiaomi не спешит скидывать цены в РФ. Вполне возможно, что идёт подготовка к распродаже 11.11, а вот фирменные магазины в Москве решили не ждать праздников. Так, уже сейчас модель 6/128 Гб можно взять со скидкой до 3 000 тысяч рублей. Отметим, что это реальные скидки, а не нарисованные на Aliexpress. Точных сроков и количества акционных товаров не сообщается.
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Что до жителей других регионов, то в Регарде данный аппарат можно взять за 21 730 рублей. Это не так выгодно, как в некоторых других магазинах. Отметим, что при снижении курса рубля цены могут упасть ещё. Что до сильных сторон данного телефона, то назвать что-то одно сложно, ведь перед нами идеальное соотношение характеристик: мощный процессор Snapdragon 720G; неплохой дисплей на 6.67 дюймов, выполненный по технологии IPS; аккумулятор на 5000 мАч со сверхбыстрой зарядкой на 30 Вт; крутая 64 Мп камера; NFC и десятки других полезных технических новшеств.
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