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Слухи о следующей версии прошивки MIUI 13 ходят давно. Xiaomi выдаёт информацию порционно, тщательно выбирая чем порадовать фанатов. Одновременно с этим курсируют инсайдерские вбросы, согласно которым тот или иной телефон не получит это обновление. Что же, сегодня у нас есть целый ворох сведений, который должен пролить свет на то, какой же смартфон получит последнюю версию MIUI.

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Отметим, что список неофициальный. Он создан на основе высказываний администрации официальных форумов, а также целого ряда утечек. Тем не менее, как показывает практика, подобные списки почти полностью отражают реальное положение дел. По мнению инсайдеров, ждать анонса MIUI 13 стоит в рамках конференции Mi Developer Conference (MIDC), которая пройдёт с 5 по 7 ноября. На этот раз руководство компании решило уделить внимание проблеме коронавируса, поэтому главной тематикой MIDC будет: «Технологии для жизни».

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Если внимательно посчитать, то окажется, что новую прошивку получат 42 актуальных смартфона. Среди них: в полном составе восьмая и девятая серии Redmi Note; популярная серия телефонов POCO; все аппараты Redmi девятой серии; ну и конечно же линейки Redmi K20 и К30. Стоит отметить, что авторы забыли упомянуть клоны некоторых из представленных аппаратов. Например, Mi 9T и Mi 9T Pro, но это не важно, ведь самое главное, что один из девайсов указан, а значит прошивку получат и остальные.

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А вот со сроками всё сложно. Инсайдеры утверждают, что в рамках MIDC покажут только интерфейс MIUI 13, а также расскажут о некоторых новых функциях. Якобы в настоящее время нет даже рабочего билда, поэтому показать просто нечего. Предположительно, первым смартфонов, который получит новую прошивку, станет флагман Mi 11, но ожидать его выхода до начала 2021 года не стоит.