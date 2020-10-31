Энтузиаст значительно улучшил графику The Witcher 3 добавив трассировку лучей в реальном времени
The Witcher 3 принадлежит к небольшой когорте игр, которые принято называть культовыми. И это не уверительно, ведь совсем недавно CD Projekt RED сообщила, что Ведьмак занял второе место по самым высоко оценённым проектам в Steam. Вот только с подобными играми есть одна проблема: со временем они становятся всё менее привлекательными, веди графика в них изрядно устаревает. Процесс длительный и на первый взгляд малозаметен, но спустя пять лет так и хочется выкрутить настройки качества.
реклама
В 2021 году на консолях следующего поколения выйдет улучшенная версия The Witcher 3, над которой обещают поработать ребята из CD Projekt RED. Подробностей того, насколько изменится графика, нам не говорят. Вполне возможно, что студия ограничится только трассировкой лучей, которую на скорую руку прикрутят к старым текстурам. Что же, сегодня мы хотим рассказать о новой модификации, не просто улучшающую графику, но и добавляющую те самые волшебные лучи, которые так ждут миллионы геймеров.
реклама
Автор модификации уверяет, что перед нами кинематографическая версия с Reshade. Сложно судить, что он имеет в виду, но выглядит всё это просто отлично. Тени с отражениями не бросаются в глаза, находясь там, где им следует, никакой игры света, полностью меняющей цветовую гамму, не говоря уже о текстурах, которые часто в таких случаях становятся неестественными.
Мы уже опробовали данный мод. Замедления работы ПК замечено не было, как и просадок fps. Тем не менее у обладателей слабых видеокарт могут возникнуть проблемы. Поэтому рекомендуем не устанавливать настройки на максимум, а вначале убедиться, что новая модификация не оказывает влияния на количество кадров в секунду. Скачать мод можно здесь.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила