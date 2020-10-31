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Большие корпорации зарабатывают большие деньги. Иногда нас удивляет бесчеловечное поведение некоторых из них. Многие задаются вопросом: почему боссы мегакорпораций так жёстко отстаивают свои интересы, даже если потери могут быть не более нескольких сотен тысяч долларов, а имидж подпорчен на годы вперёд? На самом деле, если пойти на уступки одному, то уже завтра появится сотня клонов, а это может и вовсе остановить производство.

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Борьбой с фанатами и энтузиастами славится японская Nintendo, похоже, показать зубы решила и Sony. Любопытный инцидент возник между этой корпорацией и небольшой компанией, выпускающей аксессуары для консолей под названием PlateStation. Прочитали PlayStation? Не удивляетесь, вы не одиноки. Тысячи японских геймеров сделали предзаказ на товары под именем PlateStation 5. Среди них: разноцветные насадки на джойстик и игровую приставку PlayStation 5.

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Что любопытно, дело даже не дошло до суда. Ребята из Sony оказались так убедительны, что представители небольшой компании тут же сменили название на Customize My Plates и отказались от всех претензий на торговый знак PlateStation. Мало того, все заказы с логотипом «PlateStation» отменены, а покупателям вернут деньги.

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Есть мнение, что проблемы вызвана даже не столько претензиями к бренду, но и тем, что Sony планирует кастомизировать собственные игровые приставки самостоятельно. Якобы вскоре в продаже появится линия аксессуаров, позволяющих изменить внешний вид консоли и джойстика, а также других товаров.