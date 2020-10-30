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Изучаем рост производительности видеокарт NVIDIA за 6 лет – от GTX 970 до RTX 3070 в тесте SH

Насколько увеличилась производительность видеокарт NVIDIA за 6 лет? Давайте разбираться вместе.
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В последние годы всё громче звучат заявления о том, что Закон Мура мёртв. Ясно, что никакого двукратного прироста за два года давно нет, а количество транзисторов не способно закрыть дыру в мощности, которая просто отказывается расти. Учёные постоянно рассказывают о квантовых компьютерах, уверяя, что новые технологии уже рядом. Не сидят сложа руки и производители видеокарт. Так, NVIDIA уже неоднократно уверяла, что верит в Закон Мура, который всё ещё живёт благодаря графическим чипам. 

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Сегодня мы предлагаем нашим читателям посмотреть, насколько стали быстрее видеокарты NVIDIA за 6 лет. Тестирование провели ребята с Ютуб-канала TheSpyHood. Начнём с GeForce GTX 970, выпущенной в 2014 году, и окончим новой GeForce RTX 3070. Как видите перед нами не флагманы, но вполне неплохие модели с точки зрения производительности, хотя цена на них за последние 6 лет немало подросла. В качестве подопытных использовались: 

  • GeForce RTX 3070
  • GeForce RTX 2070
  • GeForce GTX 1070
  • GeForce GTX 970
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Прежде чем делать выводы, задайте себе вопрос: какого прироста вы ожидали за 6 лет. На самом деле всё дело именно в ваших ожиданиях, ведь если вы хотели увидеть пятикратный прирост, а перед нами чуть меньше трёхкратного, то вы явно будете разочарованы. В то же время, если вы спокойно относитесь к вопросу, понимая, что производство видеокарт – это в первую очередь бизнес, а уже потом гонка за Законом Мура, то всё встанет на места.

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Ясно, что прирост за 6 лет мог быть и больше. Посмотрите на ситуацию на процессорном рынке. Там наблюдается такое оживление, какого мы не видели последние десять лет. Если AMD удастся добиться чего-то подобного и на рынке графических чипов, то за следующие 6 лет мы несомненно увидим куда более серьёзные достижения. 


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Gonshik
22:22
Только конченые дебилы могут неделю фапать на один ничего не значащий скрин.
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Владимир
22:22
Я верю в силу столбиков. хотя обычно не размер главное а умение пользоваться (ну там настроички подкрутить), каждый раз рост столбика завораживает. а когда 3090 обходит которая сейчас почти 2к зеленых...
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callofwild
22:21
Ну если для тебя это служит утешением, то пусть так, но я не понимаю, что может измениться с появлением карт в продаже. Точнее, я не понимаю, зачем красным именно в этой ситуации сейчас такой вброс
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xenomorph1024
22:21
им только ледоруб поможет..
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SpeedT
22:21
Минималку обычно в дополнение указывают. А рекламные слайды (любые компании) используют для среднего ФПС. Тем более, что если бы была минималка или максималка - это точно бы указали, потому что это не...
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