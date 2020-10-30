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В последние годы всё громче звучат заявления о том, что Закон Мура мёртв. Ясно, что никакого двукратного прироста за два года давно нет, а количество транзисторов не способно закрыть дыру в мощности, которая просто отказывается расти. Учёные постоянно рассказывают о квантовых компьютерах, уверяя, что новые технологии уже рядом. Не сидят сложа руки и производители видеокарт. Так, NVIDIA уже неоднократно уверяла, что верит в Закон Мура, который всё ещё живёт благодаря графическим чипам.

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Сегодня мы предлагаем нашим читателям посмотреть, насколько стали быстрее видеокарты NVIDIA за 6 лет. Тестирование провели ребята с Ютуб-канала TheSpyHood. Начнём с GeForce GTX 970, выпущенной в 2014 году, и окончим новой GeForce RTX 3070. Как видите перед нами не флагманы, но вполне неплохие модели с точки зрения производительности, хотя цена на них за последние 6 лет немало подросла. В качестве подопытных использовались:

GeForce RTX 3070

GeForce RTX 2070

GeForce GTX 1070

GeForce GTX 970

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Прежде чем делать выводы, задайте себе вопрос: какого прироста вы ожидали за 6 лет. На самом деле всё дело именно в ваших ожиданиях, ведь если вы хотели увидеть пятикратный прирост, а перед нами чуть меньше трёхкратного, то вы явно будете разочарованы. В то же время, если вы спокойно относитесь к вопросу, понимая, что производство видеокарт – это в первую очередь бизнес, а уже потом гонка за Законом Мура, то всё встанет на места.

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Ясно, что прирост за 6 лет мог быть и больше. Посмотрите на ситуацию на процессорном рынке. Там наблюдается такое оживление, какого мы не видели последние десять лет. Если AMD удастся добиться чего-то подобного и на рынке графических чипов, то за следующие 6 лет мы несомненно увидим куда более серьёзные достижения.



