HUAWEI Mate 30 Pro официально подешевел – игровой процессор и мощная камера со скидкой 15 000 рублей
30 октября состоялся официальный старт продаж смартфона HUAWEI Mate 40 Pro. Ещё 23 числа стало ясно, что спрос на аппараты превысит предложение в разы, поскольку вся первая партия была куплена за 28 секунд. Сложно сказать, сможет ли китайская компания обеспечить всех желающих мощным флагманом, ведь в последние месяцы производство находилось под давлением со стороны США.
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Если вы необязательно хотите получить новый Mate 40 Pro, то мы хотим вам сообщить, что HUAWEI открыла сезон официальных скидок на Mate 30 Pro. Что важно, на этот раз скидки доступны жителям России, поскольку акция проходит в официальном магазине китайской компании в РФ. Итак, официальная цена новенького Mate 30 Pro составляет 70 000 рублей, сегодня его можно купить со скидкой в 15 тысяч, что позволит всем фанатам компании получить современный и мощный флагман без ожиданий более мощного Mate 40 Pro, а главное гораздо дешевле, ведь даже в Китае цена на новинку переваливает за 1 000 долларов.
Распродажа продлится до понедельника. Если вы по каким-либо причинам не успели, мы советуем вам зайти в Ситилинк, где HUAWEI P40 можно отхватить за 39 490 рублей. Оба смартфона имеют одинаковый процессор и незначительные различия в камерах, но второй стоит гораздо дешевле. Давайте ниже перечислим сильные стороны Mate 30 Pro.
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- Процессор Kirin 990, что гарантирует высокую производительность и наличии ИИ, способного взять на себя множество задач
- Дисплей: 6.53-дюймовая OLED-матрица, которая не уступает самым новым флагманам 2020 года по качеству картинки
- Камера: двойной 40 Мп модуль, считающийся одним из самых передовых на рынке
- Аккумулятор: 4500 мАч с быстрой зарядкой на 40 Вт
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