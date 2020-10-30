Возможно видеокарту Radeon RX 6800 получится разблокировать до RX 6800 ХТ посредством установки BIOS
Оверклокеры старой школы помнят деньки, когда можно было взять младшую модель и посредством манипуляций с BIOS сделать из неё полноценного флагмана. Кстати, примерно такая же ситуация работает и для Radeon RX 5700, на которую можно установить прошивку от модели с приставкой «ХТ». В данном случае это не даёт уж очень больших преимуществ, но в так или иначе сокращает разрыв между моделями. Кажется, новое поколение Radeon RX 6000-й серии сможет снова порадовать оставшихся в строю оверклокеров.
реклама
Как известно, более производительная Radeon RX 6800 ХТ получил 72 вычислительных блока и 4 608 потоковых процессора. Это не полноценный чип, но куда больше, чем может предложить младшая версия RX 6800, имеющая 60 вычислительных блоков и 3 840 потоковых процессора. По мнению одного из энтузиастов под ником Locuza, в младшей версии AMD отключила целый блок, который теоретически можно будет вернуть к жизни.
На самом деле пока карты не попадут в руки пользователям, делать выводы сложно. Тем не менее исключать этого нельзя, поскольку унификация является самым главным правилом при производстве, а значит часть вычислительных блоков может находиться в состоянии, из которого их теоретически можно вернуть к жизни.
реклама
Кстати, часто младшие версии представляют собой отбраковку старших графических чипов, поэтому не каждая Radeon RX 6800 окажется способна превратиться в Radeon RX 6800 ХТ. В любом случае первая стоит 579, а вторая 649 долларов, а экономия в 70 долларов стоит того, чтобы попытать счастья.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила