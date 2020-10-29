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Выясняем, замедляет ли NVIDIA старые флагманы на новых драйверах – GeForce GTX 1080 Ti в тесте SH

Что происходит с дорогими видеокартами спустя несколько лет? Ухудшает ли производить их быстродействие в новых драйверах? Давайте разбираться.
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Уже много лет по сети ходят слухи о сговоре производителей видеокарт, которые занимаются тайным ухудшением параметров прошлых поколений. Якобы, со временем ваша видеокарта становится медленной, а виной тому драйвера, внутри которых скрыты настройки, снижающие производительность флагманов прошлых лет. С одной стороны – нельзя не признать логичность подобных действия, с другой – до сих пор никто никого не поймал за руку. Может пришло время поставить в этом вопросе точку?

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Сегодня мы рассмотрим тестирование ребят с Ютуб-канала TheSpyHood, поскольку именно они решили выяснить правомерность слухов об умышленном ухудшении потенциала наших с вами видеокарт. В качестве подопытных использовались: Radeon RX 5700 XT, GeForce RTX 2070 Super и GeForce GTX 1080 Ti. Каждая видеокарта была исследована в двух вариантах: на самых новых драйверах, а также на драйверах, которые вышли в момент начала её продаж. В качестве процессора использовался 10-ядерный Core i9-10900K. Давайте перейдём сразу к выводам. Все изображения ниже.

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Отметим, что на видео ниже можно увидеть тесты не только в 2К, но и в 4К. Мы ограничимся исключительно стабильными fps в 2К. Как видите, никто никого не обманывает. И это прекрасно, ведь мы сегодня развенчали очередную теорию заговора. Новые драйвера не ухудшают производительность вашей карты, но и не улучшают. 

В связи с этим у нас возникает простой вопрос: зачем нужны новые драйвера, если они не оказывают никакого позитивного воздействия на быстродействие? Ясно, что производители постоянно закрывают дыры в безопасности своего ПО, при этом открывая новые уязвимости. Процесс кажется бесконечным. Сегодня мы убедились, что тайного сговора против нас нет. Вот только постоянные призывы обновить драйвера после этого уже не кажутся так актуальны, ведь даже на ПО трёхлетней давности количество кадров в секунду ничуть не меньше, чем в новых драйверах. 


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14:20
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Выясняем, замедляет ли NVIDIA старые флагманы на новых драйверах – GeForce GTX 1080 Ti в тесте SH
Winssy
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