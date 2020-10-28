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В последние месяцы в сети появилось огромное множество слухов о скором выходе игры Grand Theft Auto 6. Утечки сыпались друг за другом, уверяя нас, что в 2021 году выйдет самая ожидаемая игра десятилетия. Что же, сегодня у нас есть веские доказательства того, что ничего подобного не случится. Давайте расстраиваться вместе.

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Сегодня Rockstar Games рассказала о новом обновлении для консолей следующего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. Только вдумайтесь: вначале игра была выпущена на PlayStation 3 и Xbox 360 в далёком 2013 году. После этого была успешно оптимизирована на игровые приставки текущего поколения – PlayStation 4 и Xbox One. Так вот, теперь готовится большой патч, вносящий глобальные изменения, которые улучшат некоторые аспекты игры для консолей следующего поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

Ещё больше машин с дополнительным вооружением и функциями

Ещё больше диких животных и природное разнообразие

Мир станет ещё более заполнен персонажами и случайными НПС

Новая система растительности (что б это не значило)

Пересмотр урона, погодных условий, графики, различных эффектов и многого другого.

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Как видите, изменений достаточно. Судя по всему, большая часть изменений не указана, ведь для игровых приставок следующего поколения будет существенно изменена графика, а также должны быть проведены и другие оптимизации. По словам Rockstar Games, большой патч выйдет в 2021 году. Точных данных о том, буде ли он бесплатным, и смогут ли все владельцы игры его получить, неясно. Может быть и так, что владельцам новых консолей придётся что-то доплатить, дабы получить доступ к GTA V.

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Ясно, что раз идёт такая большая работа над неумирающей GTA V, ждать выхода GTA 6 в 2021 году не стоит. К тому же игра приносит отличный доход, а значит Rockstar Games продолжит «доить» уже третье поколение консольщиков.