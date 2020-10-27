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Windows 10 находится в постоянном изменении. Операционная система проходит несколько кругов тестирования, в каждом из которых есть ряд уникальных функций, которые могут никогда не появится в финальном билде. Прежде всего это связано с тем, что новые возможности не оправдали надежд Microsoft, оказавшись невостребованными и неудобными. А бывает так, что в результате изменений выходят из строя другие компоненты ОС.

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Сегодня у нас небольшой список малоизвестных настроек, которые существенно улучшают жизнь пользователям, но по разным причинам находятся в отключённом состоянии. Первая из них – Nearby Sharing. Это обмен файлами между устройствами Windows 10 без использования Wi-Fi и Bluetooth. Обмен происходит в рамках одной учётной записи Microsoft или между доверенными учётками посредством программы Windows Timeline.

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Все знают три простые команды: Ctrl + C, Ctrl + X и Ctrl + V. Они существенно ускоряют копирование на ПК. Теперь можно настроить функцию облачный буфер обмена, что позволяет синхронизировать скопированные файлы между устройствами. Очень удобно в офисах, где стоит несколько компьютеров.

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Монитор ресурсов и системный монитор. Обе функции крайне полезны и позволяют отслеживать производительность системы, работу всех компонентов, программ и многое другое, доступ к чему найти в Windows 10 бывает крайне сложно.

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Режим бога. Эта настройка говорит сама за себя, поскольку позволяет получить доступ к десяткам закрытых настроек. На самом деле богом вы себя не почувствуете, но в целом настройка заслуживает того, чтобы её активировать. Как найти эту и другие настройки читаете по ссылке. Отметим, что неправильное использование скрытых программ может нанести вред личным данным и работоспособности компьютера.