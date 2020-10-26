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Когда журналисты общаются с разработчиками игр относительно того, когда самые известные проекты получат трассировку лучей, многие отвечают уклончиво. С одной стороны, такое поведение понятно, ведь более 90% всех геймеров не имеют видеокарт, с поддержкой новой технологии. Но с другой – если не будет самой технологии, то никто не захочет обновлять железо, поскольку стремиться будет просто не к чему. Так вот, многие ссылаются на то, что добавить трассировку лучей дорого.

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Не менее странная ситуация и с интеграцией DLSS 2.0 – продвинутым ИИ от NVIDIA, способным существенно улучшить картинку. Дорого и сложно, вот о чём нам говорят игроделы. Что же, перед нами пример того, что даже один человек может сделать интересную игру, добавив в неё технологии, которые недоступны большим студиям.

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Речь идёт о новой стратегии в реальном времени Viking City Builder. На данный момент о ней известно крайне мало. Больше почитать можно на страничке в Steam. Суть в том, что вам предстоит строить города, воевать и всё это будет происходить в эпоху викингов. Ниже можно посмотреть на трейлер, в котором демонстрируются преимущества новых технологий. Выглядит очень внушительно, особенно когда знаешь, что всё это дело рук одного энтузиаста.



