Новая инди-игра Phasmophobia продаётся в Steam лучше Baldur’s Gate 3 и Cyberpunk 2077
Долгое время самые первые места в рейтинге Steam занимали крупные проекты. Их долго ждали, о них говорили, в конце концов они имеют длинную историю и миллионы поклонников. Если почитать тематические форумы, то фанаты несколько лет ждали выхода Baldur’s Gate 3. Этот проект оброс легендами задолго до выхода. Казалось бы, самое время зайти и купить её в цифровом магазине. Кажется, мы становимся свидетелями фундаментальных изменений.
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Так, первое место рейтинга Steam удерживает игра, которую сложно отнести к крупнобюджетным. Это Phasmophobia, представляющая собой смесь различных жанров, что в итоге даёт психологический онлайн-хоррор для четырёх игроков. Новый проект ещё не вышел из статуса раннего доступа, но уже привлёк огромное количество поклонников. Две недели к ряду он ставит рекорды онлайна с пиковым количеством 86 тысяч геймеров. Кроме того, уже две недели игра удерживает первое место по трансляциям в Twitch. Кстати, вполне возможно, что именно популярность на стриминге стала драйвером её роста продаж. А главное, игра была создана усилиями всего пяти человек.
На этом фоне такие гиганты, как Baldur’s Gate 3 и Cyberpunk 2077 смотрятся неубедительно. Первая также находится в раннем доступе, а вторая ещё не поступила в продажи. Но это доказывает, что даже у небольших проектов есть шанс стать популярными.
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