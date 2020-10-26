Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Долгое время самые первые места в рейтинге Steam занимали крупные проекты. Их долго ждали, о них говорили, в конце концов они имеют длинную историю и миллионы поклонников. Если почитать тематические форумы, то фанаты несколько лет ждали выхода Baldur’s Gate 3. Этот проект оброс легендами задолго до выхода. Казалось бы, самое время зайти и купить её в цифровом магазине. Кажется, мы становимся свидетелями фундаментальных изменений.

реклама

Так, первое место рейтинга Steam удерживает игра, которую сложно отнести к крупнобюджетным. Это Phasmophobia, представляющая собой смесь различных жанров, что в итоге даёт психологический онлайн-хоррор для четырёх игроков. Новый проект ещё не вышел из статуса раннего доступа, но уже привлёк огромное количество поклонников. Две недели к ряду он ставит рекорды онлайна с пиковым количеством 86 тысяч геймеров. Кроме того, уже две недели игра удерживает первое место по трансляциям в Twitch. Кстати, вполне возможно, что именно популярность на стриминге стала драйвером её роста продаж. А главное, игра была создана усилиями всего пяти человек.

анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке



На этом фоне такие гиганты, как Baldur’s Gate 3 и Cyberpunk 2077 смотрятся неубедительно. Первая также находится в раннем доступе, а вторая ещё не поступила в продажи. Но это доказывает, что даже у небольших проектов есть шанс стать популярными.